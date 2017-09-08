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"Кина не будет": В Астане 8 сентября в нескольких районах отключат свет

8 сентября 2017, 10:56

Отключение запланировано в связи с проведением различных работ.

8 сентября в некоторых районах столицы будет произведено отключение света, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По информации ситуационного центра, в связи с плановым проведением различных работ с 09.00 до 20.00 свет отключат на улицах: Жайылма, Тлендиева, Акбиык, Малыбай, Сулутал, Радлова, Сейдалина, Келешек, Байынколь, Жоламан и 81 (частный сектор в районе торгового центра "Астана" на проспекте Нургисы Тлендиева).

Также подача электроэнергии будет ограничена:

С 09.00 до 18.00 – в домах №10 и 12 по улице Досмухамедулы, жилом комплексе "Эдем" (проспект Туран, 19/1), улице Орынбор, 12/1, 19 (ж/к "Айсанам").
С 09.30 до 16.30 – проспект Кенесары, 22, 29;
С 10.00 до 13.00 – дом №10 по проспекту Абылайхана;

Фото: rian.com.ua.

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