Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО

Распоряжением акима ВКО Даниала Ахметова на эту должность назначен Медет Нурмолдаевич Нургалиев, ранее работавший заместителем руководителя по реализации природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.

Медет Нургалиев родился 2 ноября 1978 года в п. Асу-Булак Уланского района. В 1998 году окончил Усть-Каменогорский политехнический колледж по специальности «техник-технолог», а также Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по специальностям «инженер-экономист, менеджер» и «инженер-эколог».

Трудовую деятельность начал в 2000 году монтажником второго разряда ЗАО «Востоктрансстрой».

В 2002 году был исполняющим обязанности налогового инспектора комитета по Усть-Каменогорску. Затем инспектором налогового комитета, а также главным специалистом Восточно-Казахстанского областного управления реализации природоохранных программ и департамента природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО;

В январе 2008 года назначен начальником отдела коммунального хозяйства управления энергетики и коммунального хозяйства ВКО. С 2005 по 2007 годы занимал должность главного специалиста департамента природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.

С марта 2010 года руководил отделом природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.