В ВКО назначен руководитель управления сельского хозяйства

Распоряжением акима ВКО Даниала Ахметова на эту должность назначен Аскар Шакенович Жакупбаев, ранее работавший начальником управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области.

Аскар Жакупбаев родился 22 октября 1963 года в с. Мынбулак Аягозского района Семипалатинской области. В 1986 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, в 2005 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал рабочим строительной части совхоза Мынбулакский Аягозского района. После окончания вуза вернулся в село ветеринарным врачом. В его послужном списке работа на таких должностях как главный ветеринарный врач совхоза, заместитель главного ветеринарного врача Аягозского района, главный специалист департамента сельского хозяйства Семипалатинской области. А также заместитель директора РГП «ВК областная ветеринарная лаборатория», главный государственный ветеринарный инспектор области ВК территориальное управление МСХ РК.

В 2002 году назначен заместителем начальника ВКО территориальное управление МСХ РК, в 2006 - вступил в должность заместитель начальника ВКО территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК. С 2009 по 2011 работал руководителем ВКО территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК, затем председателем Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК. С сентября 2011 года по ноябрь 2016 года возглавлял ВКО территориальную инспекцию КГИ в АПК МСХ РК.

До назначения руководил управлением ветеринарии ВКО.