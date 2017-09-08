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Назначен аким Уйгурского района Алматинской области

 

Сегодня в Уйгурском районе состоялась встреча с активом района, в ходе которой исполняющий обязанности акима области Лаззат Турлашов сообщил о назначении акимом района Ш.Нурахунова. Как было отмечено его кандидатура получила поддержку депутатов на прошедшей недавно внеочередной сессии районного маслихата.

И.о. акима области Лаззат Турлашов представив активу района нового акима, поблагодарил Алимжана Тохтасунова, ранее занимавшего должность акима района, за проделанную работу.

В свою очередь Шухрат Нурахунов, поблагодарив за оказанное доверие, заверил, что будет ответственно исполнять возложенные на него обязанности.

8 сентября 2017, 11:03
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

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