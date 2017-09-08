В Астане в период Саммита ОИС будет ограничено движение
8 сентября 2017, 11:06
Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут.
С 9 по 11 сентября, в период проведение Саммита ОИС, будет ограничено движение на ряде столичных магистралей, сообщает Zakon.kz.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в период проведения в Астане Первого Саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям с 9 по 11 сентября текущего года будет частично ограничено движение на следующих транспортных магистралях столицы: пр.Кабанбай батыра, ул.Мәнгілік Ел, ул.Кунаева, ул. Достык, пр.Туран, пр. Сарыарка, пр.Абая, ул.Кенесары, пр.Тәуелсіздік, ул. Ұлы Дала", - говорится в сообщении столичного ДВД.
Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свой маршрут.
Саммит ОИС состоится 10-11 сентября под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" будет приурочен к закрытию Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".
Фото: kursiv.kz.
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