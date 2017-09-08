Акмолинец стал чемпионом мира по армрестлингу
8 сентября 2017, 11:09
Спортсмен вышел в финал без поражений и одержал уверенную победу в финале над представителем Турции.
Дмитрий Тюков на крупнейшем международном соревнование по армрестлингу завоевал «золото», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
В Венгрии, под эгидой Всемирной федерации армрестлинга, проходит Чемпионат мира. В команду сборной Казахстана вошли три спортсмена из Акмолинской области.
Отличная радость пришла из города Будапешта. Впервые акмолинец Дмитрий Тюков стал чемпионом мира по армрестлингу. Спортсмен вышел в финал без поражений и одержал уверенную победу в финале над представителем Турции. Третье место у россиянина.
По словам тренера чемпиона Ильи Ильина, они готовились только на первое место. Подготовка прошла по плану, без сбоев.
«Я знал, что Дима выиграет! В армрестлинге я 11 лет и знаю, какие кондиции должны быть для тех или других соревнований. Хотелось бы отметить, что за восемь лет работы, воспитал чемпиона мира в области, где никогда не было армрестлинга», - поделился И.Ильин.
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