В Верховном Суде прошла встреча со Специальным докладчиком ООН по правам инвалидов К.Агилар

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Елис Абдыкадыров встретился со Специальным докладчиком ООН по правам инвалидов г-жой Каталиной Агилар.

Во встрече также принял участие заместитель Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Кайрат Елибаев.

Открывая встречу, Е.Абдыкадыров подчеркнул приверженность Казахстана процессу последовательного укрепления защиты прав человека и основных свобод. Республика является полноправным участником более 60-ти универсальных международных договоров в сфере прав человека, включая Конвенцию о правах инвалидов. Конвенция ратифицирована 13 декабря 2006 года и в соответствии со статьей 4 Конституции имеет приоритет над положениями национального законодательства.

Говоря о национальном законодательстве, Председатель коллегии отметил положения законов, где помимо провозглашения и гарантирования прав лиц с ограниченными возможностями установлена ответственность за нарушения прав инвалидов.

Отвечая на вопросы г-жи Агилар о правах инвалидов на судебную защиту, Е.Абдыкадыров, отметил, что в Казахстане каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Он сообщил о некоторых особенностях национального судопроизводства, связанных с участием в процессе инвалидов. Так, отмечено, что согласно ГПК, свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствии инвалидности не в состоянии явиться по вызову суда. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или суд при рассмотрении дела обязан освободить полностью от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, и отнести их за счет бюджетных средств при рассмотрении дел инвалидов 1 и 2 групп и т.д.

Как отметил Е.Абдыкадыров, сегодня в Казахстане создана судебная система современного и открытого типа, соответствующая общепринятым зарубежным стандартам справедливого судебного разбирательства. Большое внимание уделено обеспечению доступности правосудия широким слоям населения. В этих целях все здания судов республики оборудованы пандусами. На протяжении нескольких лет совершенствуется информационно-техническая оснащенность судебной системы в рамках развития электронного правосудия. Это позволяет сократить сроки рассмотрения дел, повысить уровень доступности и прозрачности судебной деятельности. В настоящее время 100 % судов оснащены аппаратурой по аудио-, видеофиксации судебных заседаний.

В свою очередь г-жа Агилар отметила проведенную Верховным Судом республики большую работу по соблюдению прав инвалидов. Гостья признала эффективным проведение ряда мероприятий по расширению через Интернет-ресурсы доступа к информации судов.

Отвечая на вопрос г-жи Агилар, о доступности интернет-ресурса Верховного Суда для слабовидящих и слабослышащих, К.Елибаев сообщил следующее. Человек с ограниченными возможностями может пользоваться «Судебным кабинетом» удаленно. Реализована версия для слабовидящих, прорабатывается вопрос по внедрению звукового сопровождения содержания интернет-ресурсов.

В ходе встречи Е.Абдыкадыров, отметил открытость Верховного Суда к диалогу и конструктивному взаимодействию, выразил готовность имплементировать передовую и успешную практику, связанную с осуществлением прав инвалидов, предпринимать необходимые меры для обеспечения их доступа к правосудию.

Стороны обоюдно подчеркнули свою убежденность в том, что дальнейшая консолидация совместных усилий в сфере обеспечения прав и свобод человека позволит достичь в Казахстане стабильного развития в данном направлении.