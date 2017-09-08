Тенге продолжает укрепляться
8 сентября 2017, 11:19
Доллар сдал позиции почти на 3,5 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 333,24 тенге за доллар (-3,42 тенге), сообщает Zakon.kz.
Первая сделка прошла по цене 335 тенге и стала максимальной стоимостью. Минимальная цена достигла 332,98 тенге, последняя цена - 333,60 тенге.
Объем торгов составил 42, 950 млн долларов (-32 900 тыс. USD).
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
В обменниках курс нацвалюты составил 333,5-336 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 54,74 доллара за баррель.
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