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Тенге продолжает укрепляться

8 сентября 2017, 11:19

Доллар сдал позиции почти на 3,5 тенге.

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 333,24 тенге за доллар (-3,42 тенге), сообщает Zakon.kz.

Первая сделка прошла по цене 335 тенге и стала максимальной стоимостью. Минимальная цена достигла 332,98 тенге, последняя цена - 333,60 тенге.

Объем торгов составил 42, 950 млн долларов (-32 900 тыс. USD).

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

В обменниках курс нацвалюты составил 333,5-336 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 54,74 доллара за баррель.


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