Алматинка поблагодарила полицейских за неравнодушие

Жительница Алматы на своей странице в instagram опубликовала пост благодарности местным полицейским, неожиданно пришедшим на выручку в трудную минуту, передает передает Zakon.kz





"Доброго времени суток! Давно хотела написать, но с двумя маленькими детьми всё никак не доходили руки. Хочу выразить свою благодарность двум молодым сотрудникам полиции города Алматы Алмалинского РУВД лейтенанту полиции Кенесбаеву Кайрату и Жумагалиеву Абилкайыру, за их отзывчивость и внимательность, за то что, они не остались в стороне и оказали мне помощь. Четвертого сентября я с двумя маленькими детками ехала на машине и вдруг у меня лопнуло колесо. В этот момент мимо проезжали и проходили многие, и никто не предложил свою помощь, однако к моему везению рядом оказались сотрудники полиции, которые, увидев мою растерянность, подъехали и спросили все ли в порядке. Узнав, какая у меня проблема, они вышли из машины и предложили свою помощь. Сделав доброе дело, они продолжили свою службу по охране правопорядка", - написала Роза.





В свою очередь, пользователи Сети разделились в оценке этой ситуации. Кто-то похвалил сотрудников, отметив, что как бы их не хаяли, а при проблемах все равно мы обращаемся к ним за помощью. Кто-то же посчитал, что сотрудникам не следовало этого делать.





- Лучше бы они своим делом занимались,а не колеса меняли, у нас полно всяких выездных сто, так что это не глобалтная проблема, она так написала,что все должны были броситься к ее машине и менять ей колема.а двум бездельникам легче колеса поменять чем своими прямыми обязанностями заниматься





- Очень приятно слышать, что есть настоящие мужчины, которые никогда не проедут мимо девушки, которой нужна та или иная помощь. Вне зависимости от того, где они работают





- Молодцы, рахмет сотрудникам полиции лично от меня!





- Вот так вот, тут в комментах на словах все крутые такие, готовые помочь и всезнающие, все время обсирающие наших полицейских, ну и где же вы были??? Мимо проезжали и пофиг вам, на деле ноль. Да, правоохранительная система не идеальная, но это не значит, что надо лить кучу грязи на этих ребят каждый раз. Молодцы, остановились и помогли, так должны поступать не то что полицейские, а в принципе нормальные люди )))





- Вообще еще не встречались мне плохие полицейские, не в жизни ни на дороге, только хорошие - пишут пользователи Интернета (орфография и пунктуация сохранены).











