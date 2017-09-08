Трое пьяных водителей за сутки: дисциплина на дорогах Алматы оставляет желать лучшего
8 сентября 2017, 11:46
С начала года за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 1 460 водителей.
Полиция Алматы отстранила от управления транспортом трех нетрезвых водителей – такова сводка минувших суток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Согласно статистическим данным Местной полицейской службы города, с начала года за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 1 460 водителей, за аналогичный период минувшего года на дорогах Алматы полицейскими было задержано 1 694 нетрезвых водителей.
«А это значит, что водительская дисциплина по-прежнему оставляет желать лучшего. Неужели трагедии на дорогах и другие факты с печальными последствиями не служат уроком для нерадивых автолюбителей, позволяющим себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, и поставить под удар жизнь и здоровье других участников дорожного движения? Это преступно. Ведь не зря старая истина гласит: «Пьяный за рулем - преступник». С такими водителями, как говорится, разговор короткий: инспекторы отстраняют его от управления автомобилем, машину водворяют на штрафную стоянку, а водителя по решению суда лишают права управления ТС. К слову, работа экипажей дорожно-патрульной полиции в этом направлении в частности активно продолжается. В ближайшее время запланировано проведение локальных и масштабных отработок», - заверил начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.
В полиции также отметили, что на дорогах мегаполиса снижена аварийность: с начала года в городе зафиксировано 3 тысячи 317 дорожно-транспортных происшествий, в минувшем году эта цифра составила – 3 тысячи 997.
фото: Sputnik Казахстан
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