Два казахстанских борца одержали первые победы на «Алем Барысы»

В Астане стартовал абсолютный чемпионат мира по казакша курес "Алем Барысы". Всего в этот день на старт выйдут 42 борца из 38 стран мира, сообщает сообщает zakon.kz





Казахстан на турнире представляют Айбек Нугымаров, Ержан Шынкеев, Еламан Ергалиев, Айбат Сейтен и Даурен Нуралинов.





Победитель «Казахстан Барысы-2017» Еламан Ергалиев в первом поединке одержал победу над Долассеном Диадонном из Камеруна.





Следом победу над оппонентом одержал Ержан Шынкеев, который за полторы минуты положил на лопатки борца Мозаму Фар Вахида из Ирана.





Напомним, главным призом соревнования станут 15 миллионов тенге и золотой пояс чемпиона.