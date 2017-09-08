Состоялась встреча руководства города Астаны с Послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании «Arabtec Holding PJSC»
8 сентября 2017, 12:00
В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства РК.
Встреча была посвящена ситуации, сложившейся на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза», которая имела место 2 сентября 2017 года, передает официальный интернет-ресурс акимата города Астаны.
Руководство компании «Arabtec Holding PJSC» сообщило, что в ближайшие дни 61 иностранный рабочий (граждане Индии) за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке «Абу-Даби Плаза» покинет страну, при этом первые 23 человека – в течение суток.
В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан, морально-этических норм поведения, а также уважения к традициям казахстанского народа.
Фото: astana.gov.kz
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