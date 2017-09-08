Состоялась встреча руководства города Астаны с Послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании «Arabtec Holding PJSC»

В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства РК.

Встреча была посвящена ситуации, сложившейся на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза», которая имела место 2 сентября 2017 года, передает официальный интернет-ресурс акимата города Астаны.





Руководство компании «Arabtec Holding PJSC» сообщило, что в ближайшие дни 61 иностранный рабочий (граждане Индии) за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке «Абу-Даби Плаза» покинет страну, при этом первые 23 человека – в течение суток.





В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан, морально-этических норм поведения, а также уважения к традициям казахстанского народа.



