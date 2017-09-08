На строительстве комплекса «Абу-Даби Плаза» будет создано 2 тысячи новых постоянных рабочих мест для казахстанцев
8 сентября 2017, 12:03
В настоящее время на строительстве задействовано 3,5 тыс. граждан Казахстана.
Помимо этого, достигнута договоренность о разработке специальной программы по подготовке местных кадров, передает медиацентр столичного акимата.
Руководство города Астаны провело встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании «Arabtec Holding PJSC» (генеральный подрядчик комплекса «Абу-Даби Плаза»).
В ходе встречи руководство компании «Arabtec Holding PJSC» проинформировало о том, что после завершения строительства «Абу-Даби Плаза» будет создано 2 тысячи новых постоянных рабочих мест для граждан Казахстана.
Стороны договорились о разработке специальных программ по подготовке местных кадров, которые в дальнейшем смогут получить работу на обслуживании объектов «Абу-Даби Плаза».
В реализации проекта комплекс «Абу-Даби Плаза» приняли участие более 17 тыс. казахстанцев, из которых 9,5 тыс. высококвалифицированных работников – инженеры, операторы башенных кранов, специалисты по технике безопасности.
В настоящее время на строительстве задействовано 3,5 тыс. граждан Казахстана.
В реализации проекта принимают участие граждане 43 стран, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, Ирландии, России, Украины и другие, представленные 267 компаниями.
Строительство «Абу-Даби Плаза» было начато в 2012 году. Объем инвестиций по проекту составляет 1,6 млрд долларов США. Строительство ведется по международным стандартам и новейшим строительным технологиям.
Фото: astana.gov.kz
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