Карим Кокрекбаев поздравил лучших спортсменов - чемпионов

Число занимающихся массовым спортом на сегодня достигло 28,4 процентов.

Сегодня аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев принял ряд спортсменов, призеров мировых чемпионатов и летних игр «Универсиада -2017» и их тренеров, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На приеме у главы региона побывали серебряный призер чемпионата мира по боксу в городе Гамбург Абильхан Аманкул, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе в Париже Акжурек Танатаров, бронзовый призер летних игр «Универсиада -2017» в Тайбэй Бекадил Шаймерденов, тренер по боксу Нурлан Акурпеков, а также призеры чемпионата мира по играм в кокпар в Астане и тренер Национальной сборной Нурдаулет Момынов.









- Ваши значительные спортивные достижения - национальная гордость и радость для нашего народа. Вы прославили нашу страну, нашу область. Поздравляю вас с победами, искренне благодарю вас! Я считаю, что развитие спорта в регионе, особенно его продвижение на мировой уровень, является результатом вашего добросовестного труда,- сказал аким области.





Карим Кокрекбаев подчеркнул, что в регионе выполняется поручение Главы государства о приобщении населения к массовым занятиям спорта, поставлена задача охватить занятиями спортом не менее 30 процентов жителей.





Было отмечено о развитии спортивной отрасли области.









Число занимающихся массовым спортом на сегодня достигло 28,4 процентов. На первое сентября в регионе проведено 1618 спортивно-массовых мероприятий с охватом 262 тысяч человек, в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 20 % .





В текущем году строятся 5 новых спортивных сооружений, которые будут введены в эксплуатацию в 2018 году. Это 3 спортивных зала и велосипедная база в Таразе, а также спортивные комплексы в Кордайском, Байзакском, Т. Рыскуловском, Меркенском районах.









Кроме того, с каждым годом увеличивается количество спортивных мероприятий, направленных на развитие массового спорта. В регионе насчитывается 2 026 спортивных сооружений, число людей, занимающихся спортом достигло 21 860 человек.





Далее аким области поблагодарил спортсменов за отличный результат и пожелал им дальнейших успехов на чемпионатах Азии, Олимпийских играх в Токио - 2020.









За достойный вклад в копилку сборной Казахстана глава региона вручил Аманкулу Абилхану ключи от двухкомнатной квартиры и денежные премии спортсменам и тренерам. Они, в свою очередь, выразили благодарность акиму области.





Ляззат Бекбаева



