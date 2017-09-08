Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Возмещение морального ущерба в Казахстане. Как это работает?

8 сентября 2017, 12:15

Смотрите в воскресном эфире Первого канала Евразия в 20.00 спецрепортаж «Мораль в цене».

За слова ответишь! И за деяния тоже. А также за бездействие. Как, например, владельцы карагандинского ТРЦ, где оказался слишком скользкий пол. И женщина, упавшая на нем, в итоге взыскала с бизнесменов 80 тысяч тенге. И, заметьте, не на лечение, а в качестве компенсации морального вреда.

На тот момент случай попал в ранг беспрецедентных. Но сегодня казахстанские СМИ все чаще пишут о подобных ситуациях. Люди заявляют о причиненном моральном ущербе и добиваются компенсации – это становится тенденцией.

За неаккуратно брошенное оскорбительное слово, порочащий комментарий в соцсетях, не вытертый вовремя пол в ТРЦ можно призвать к ответственности.

Или серьезно поплатиться – смотря по какую сторону баррикад вы находитесь.

С чем это связано? Возросла правовая грамотность населения? Или судопроизводство стало эффективнее? А, может, просто люди стали злее и меркантильнее? Поэтому многое, на что раньше никто не обращал внимания, сейчас становится причиной душевных страданий. Или способом получить денежную компенсацию?

Во всех этих перипетиях разбирались журналисты программы «Аналитика». Смотрите в воскресном эфире Первого канала Евразия в 20.00 спецрепортаж «Мораль в цене».

В каких случаях нужно быть аккуратным в высказываниях? Как случайно не нанести моральную травму? И что делать, если кто-то заставил страдать вас?


Фото: pravo812.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...