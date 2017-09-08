Возмещение морального ущерба в Казахстане. Как это работает?

За слова ответишь! И за деяния тоже. А также за бездействие. Как, например, владельцы карагандинского ТРЦ, где оказался слишком скользкий пол. И женщина, упавшая на нем, в итоге взыскала с бизнесменов 80 тысяч тенге. И, заметьте, не на лечение, а в качестве компенсации морального вреда.





На тот момент случай попал в ранг беспрецедентных. Но сегодня казахстанские СМИ все чаще пишут о подобных ситуациях. Люди заявляют о причиненном моральном ущербе и добиваются компенсации – это становится тенденцией.





За неаккуратно брошенное оскорбительное слово, порочащий комментарий в соцсетях, не вытертый вовремя пол в ТРЦ можно призвать к ответственности.





Или серьезно поплатиться – смотря по какую сторону баррикад вы находитесь.





С чем это связано? Возросла правовая грамотность населения? Или судопроизводство стало эффективнее? А, может, просто люди стали злее и меркантильнее? Поэтому многое, на что раньше никто не обращал внимания, сейчас становится причиной душевных страданий. Или способом получить денежную компенсацию?





Во всех этих перипетиях разбирались журналисты программы «Аналитика». Смотрите в воскресном эфире Первого канала Евразия в 20.00 спецрепортаж «Мораль в цене».





В каких случаях нужно быть аккуратным в высказываниях? Как случайно не нанести моральную травму? И что делать, если кто-то заставил страдать вас?







