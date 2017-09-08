Феерическая премьера от Ла Скала состоялась в «Астана Опера»

Блистательное исполнение выдающейся Симфонии №9 Людвига ван Бетховена стало особым событием в культурной жизни столицы. По завершению концерта в Большом зале «Астана Опера» публика «взорвалась» громом аплодисментов в адрес легендарного маэстро Зубина Меты, неподражаемого оркестра, хора и солистов Ла Скала. Гастроли итальянского театра проходят под эгидой Министерства культуры и спорта РК.

Симфония №9 Л. ван Бетховена встречена восторженными овациями казахстанских слушателей. Под мастерским руководством гениального маэстро Зубина Меты произведение засияло по-новому – необычайная яркость симфонических красок, непобедимая жизненная энергия, сила дирижерской интерпретации.





Музыканты оркестра внимательно следили за жестами маэстро, с жадностью ловя каждый мимолетный взгляд, при этом они неуловимо тонко взаимодействовали со всеми участниками действа. Вдохновенное исполнение артистов группы духовых инструментов, как в ансамблевой игре, так и сольно, а также теплое, богатое звучание виолончелей заслуживает особого внимания. Публика с замиранием сердца слушала, как струнные и духовые инструменты вели за собой все произведение.





Взгляды слушателей непроизвольно обращались к первой скрипке оркестра – Лауры Марцадори. Тому были две причины: совсем юный возраст, в отличие от всех других музыкантов, и ее невероятное мастерство и талант.









Стоит напомнить, что Л. ван Бетховен в Симфонии №9 впервые в истории симфонического жанра ввел в инструментальное произведение состав вокалистов. Голоса солистов и артистов хора добавляли торжественности в происходящее действо. От их волнующего исполнения у зрителей по коже пробегали мурашки. Звучание хора Ла Скала можно назвать только феноменальным. Главный хормейстер миланского театра Бруно Казони добился поразительных результатов в исполнительском мастерстве коллектива. Мощное и яркое выступление отличали насыщенность тона, музыкальность и высший артистизм – признаки истинных профессионалов.





Удивительно точно подобраны четверо вокалистов из разных стран. Они пели то вместе, то отдельно, причем каждый из голосов отличался по своему характеру. Партию альта исполнила солистка театра «Астана Опера» Татьяна Вицинская. Сопрано – Федерика Ломбарди (Италия), тенор – Питер Сонн (Австрия), бас – Лянг Ли (Китай).

Последняя симфония Людвига ван Бетховена вошла в насыщенную гастрольную программу легендарного театра Ла Скала совсем неслучайно. Главной темой шедевра классической музыки является братство народов, призыв к объединению наций, что особенно созвучно созидательной идее всемирной выставки «ЭКСПО-2017», подходящей к своему завершению в эти дни в Астане. Как отмечают организаторы, при выборе этого произведения музыканты также приняли во внимание, что президент Казахстана Нурсултана Назарбаев широко известен как политик, стремящийся к добру, миру без войны и единению народов.





Стоит добавить, что четвертая часть симфонии – «Ода к радости» на текст поэмы Фридриха Шиллера – именно благодаря выраженной в ней идее единства используется как Гимн Евросоюза.





Грандиозная Симфония №9 Л. ван Бетховена будет исполнена на сцене Большого зала «Астана Опера» еще раз – 9 сентября, триумфально завершая гастроли прославленного итальянского театра в Казахстане.

Единоличный Официальный Спонсор гастролей – итальянская энергетическая компания «Eni», осуществляющая свою деятельность в республике с 1992 года. Поддержку гастролям также оказал социальный партнер театра – фонд «Samruk-Kazyna Trust».



