Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому поэту машину и дом в Андижане
8 сентября 2017, 12:27
В разные годы акын становился лауреатом международных фестивалей в Кыргызстане и за рубежом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому поэту-импровизатору Идрису Айитбаеву машину марки «Malibu 2» и дом в Андижане, передает uznews.uz.
Об этом сообщил начальник пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу на своей странице в Facebook.
По словам Таланта, в ходе визита в столицу Кыргызстана Шавкат Мирзиёев был особо впечатлен его творчеством, и после выступления акына сразу дал поручение передать ему от своего имени машину и дом в Андижане.
Идрис Айитбаев - знаменитый акын-импровизатор. В разные годы становился лауреатом международных фестивалей в Кыргызстане и за рубежом.
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