Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому поэту машину и дом в Андижане

В разные годы акын становился лауреатом международных фестивалей в Кыргызстане и за рубежом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому поэту-импровизатору Идрису Айитбаеву машину марки «Malibu 2» и дом в Андижане , передает , передает uznews.uz





Об этом сообщил начальник пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу на своей странице в Facebook.





По словам Таланта, в ходе визита в столицу Кыргызстана Шавкат Мирзиёев был особо впечатлен его творчеством, и после выступления акына сразу дал поручение передать ему от своего имени машину и дом в Андижане.