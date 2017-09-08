В Минздраве РК рассказали о неадекватной наценке на лекарства

10% аптечных организаций в Казахстане устанавливают наценку на определенные лекарства на 200% - 300%. После введения новой лекарственной политики Министерством здравоохранения наценка будет регламентирована, передает BNews.kz.

«Аптеки бесконтрольно устанавливают маржинальную цену на лекарства. Кто-то скажет, что есть рынок, есть законы экономики, и каждая аптека выживает и устанавливает наценки. Мы на 90% с этим согласны, но тем не менее, у нас есть те 10% аптечных организаций, которые несмотря на вот эти рыночные отношения иногда умудряются устанавливать наценку на 200%, и 300%. Это, наверное, тоже ни для кого не секрет», - сказал руководитель проектной группы лекарственной политики Арнур Нуртаев.

По словам Нуртаева, тезис о том, что цены на лекарственные средства в Казахстане, как правило, выше, чем в других странах был также проанализирован. Факты были подтверждены по результатам анализа ряда восточноевропейских государств.

«Эти факты были подтверждены, что у нас есть лекарственные средства, которые продаются в Казахстане гораздо дороже. Порой необоснованно дороже. Многие говорят о том, что Казахстан находится очень далеко от Европы и очень дорогая логистика, но при этом цены в государствах, которые равно удалены также, как и Казахстан от Европы, цены все равно остаются на низком уровне», - сказал Арнур Нуртаев.

Он отметил, что лекарственное обеспечение в Республике Казахстан делится на две категории, то есть это розничная продажа лекарств и лекарства, которые закупаются государством. На сегодняшний день соотношение примерно где-то 60% - это розничный рынок и 40% - это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

«На основании этого фармацевтического рынка, анализа всего фармацевтического рынка, анализа тех закупок, которые производились, анализа эффективности расходования госсредств в рамках гарантированного объема были выделены четыре основные проблемы, которые необходимо решать государству. Эти четыре задачи: первое - высокая стоимость лекарств, второе - качество лекарств, третье - необоснованное применение лекарств и четвертое - это низкая доступность лекарств в амбулаторном сегменте», - продолжил Нуртаев.

По мнению Нуртаева, негативно сказывается то, что в Казахстане очень большое количество частных аптечных организаций.

«Полностью вся фармацевтика отдана в частные руки. У нас на сегодняшний день зарегистрировано больше 10 тысяч аптек. Экспертной организацией - Центром экспертизы лекарственных средств зарегистрировано более 8 тысяч наименований лекарственных средств, то есть, у нас с физической доступностью в Казахстане вопрос более или менее решен. Лекарства есть, и они представлены в большом количестве аптек. Но при этом, проанализировав более детально то, по каким ценам продаются лекарства, мы пришли к следующим выводам. В первую очередь, производители имеют право устанавливать любую цену, которую они желают. Второе, за счет высокой цены увеличивается бюджет - есть возможность у производителей увеличивать бюджет на маркетинг, на продвижение лекарственных средств», - подытожил Нуртаев.