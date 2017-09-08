В частности, внесены следующие изменения:

В приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 «Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11342, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 10 июля 2015 года) следующие изменения и дополнения:

в пункт 1:

подпункты 12) и 14) исключены;

подпункт 28) изложен в следующей редакции:

«28) «Выдача направлений лицам на участие в активных мерах содействия занятости» согласно приложению 28 к настоящему приказу;»;

Приказ дополнен подпунктами 34), 35), 36) следующего содержания:

«34) «Регистрация лиц, ищущих работу» согласно приложению 34 к настоящему приказу;

35) «Регистрация лиц, ищущих работу, в качестве безработного» согласно приложению 35 к настоящему приказу;

36) «Выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений» согласно приложению 36 к приказу.»

В Стандарт государственной услуги «Назначение пенсионных выплат по возрасту»:

Пункт 2 изложен в следующей редакции:

«2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - Министерство).»;

Пункт 9:

подпункты 3), 4) и 5) изложены в следующей редакции:

«3) сведения о номере банковского счета в банках второго уровня, организации, имеющей лицензию уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальном подразделении акционерного общества «Казпочта» или о контрольном счете наличности учреждения уголовно-исполнительной системы;

4) справка о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги или документ о доходах индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и профессиональных медиаторов, выданный органом государственных доходов (при наличии).

В случае ликвидации организации (предприятия) представляется архивная справка с указанием сведений о доходе.

Лицами, работавшими в российских организациях комплекса «Байконур», представляется справка работодателя о доходах, выплаченных в валюте Российской Федерации (при наличии);

5) документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя:

трудовая книжка;

справки архивных учреждений или с места работы при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений;

В зависимости от наличия представляются следующие документы:

документ об образовании;

военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния).

справка о реабилитации, выданная органами прокуратуры в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»;

справка военного комиссариата об участии в боевых действиях;

решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, инвалидом в возрасте до шестнадцати лет;

документ, подтверждающий проживание за границей супруги (супруга) работника бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан, международной организации;

документ, подтверждающий проживание супруги (супруга) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства.

Для подтверждения ухода неработающей матери за малолетними детьми представляется один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

документ, удостоверяющий личность детей;

свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

диплом об окончании средне-специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

документ, подтверждающий место регистрации по постоянному местожительству детей;

свидетельство о смерти детей (или актовая запись о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);»;

Пункт 14 изложенв следующей редакции:

«Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах:

1) Министерства - www.enbek.gov.kz, раздел «Государственные услуги»;

2) Государственной корпорации - www.gov4c.kz.»;

Также изменения внесены в:

Стандарт государственной услуги «Назначение единовременной выплаты на погребение»

Стандарт государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты»

Стандарт государственной услуги «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда»

Стандарт государственной услуги «Назначение государственной базовой пенсионной выплаты»

Стандарт государственной услуги «Назначение государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту»

Стандарт государственной услуги «Назначение государственных специальных пособий»

Стандарт государственной услуги «Назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков: утраты трудоспособности; потери кормильца; потери работы; потери дохода в связи с беременностью и родами; потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года»

Стандарт государственной услуги «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком»

Стандарт государственной услуги «Назначение специального государственного пособия»

Стандарт государственной услуги «Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида»

Стандарт государственной услуги «Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений»

Стандарт государственной услуги «Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи»

Стандарт государственной услуги «Обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами»

Стандарт государственной услуги «Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет»

Стандарт государственной услуги «Назначение государственной адресной социальной помощи»

Стандарт государственной услуги «Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху»

Стандарт государственной услуги «Предоставление инвалидам кресла-колясок»

Стандарт государственной услуги «Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением»

Стандарт государственной услуги «Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях)»

Стандарт государственной услуги «Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому»

Стандарт государственной услуги «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

Стандарт государственной услуги «Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов»

Стандарт государственной услуги «Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, по приобретению топлива»

Стандарт государственной услуги «Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи»

Стандарт государственной услуги «Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости»

Стандарт государственной услуги «Присвоение статуса оралмана»

Стандарт государственной услуги «Выдача и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы работодателям для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы, либо в рамках внутрикорпоративного перевода»

Стандарт государственной услуги «Выдача удостоверения реабилитированному лицу»

Стандарт государственной услуги «Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства»

Стандарт государственной услуги «Выдача справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства»

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.