На выходные в республике ожидаются дожди и похолодание
8 сентября 2017, 12:31
Похолодание прогнозируется не только в северных, но и в южных регионах.
В эти выходные в Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15…25м/с, и понижение температуры. Температура воздуха ожидается на 2…4 градуса ниже климатической нормы. На юго-западе, юге и юго-востоке кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра 13-20м/с. Температура в этих областях также понизится, но будет близкой к средним многолетним значениям.
Западные тропосферные потоки чаще меняются на северо-западные и северные. Это означает, что на территорию Казахстана чаще будет поступать холодный и влажный воздух с районов арктических морей, вызывая тем самым похолодание не только в северных, но и южных областях.
Фото: today.kz.
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