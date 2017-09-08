Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На выходные в республике ожидаются дожди и похолодание

8 сентября 2017, 12:31

Похолодание прогнозируется не только в северных, но и в южных регионах.

В эти выходные в Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15…25м/с, и понижение температуры. Температура воздуха ожидается на 2…4 градуса ниже климатической нормы. На юго-западе, юге и юго-востоке кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра 13-20м/с. Температура в этих областях также понизится, но будет близкой к средним многолетним значениям.

Западные тропосферные потоки чаще меняются на северо-западные и северные. Это означает, что на территорию Казахстана чаще будет поступать холодный и влажный воздух с районов арктических морей, вызывая тем самым похолодание не только в северных, но и южных областях.

Фото: today.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...