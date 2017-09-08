В соответствии с пунктом 2 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, утверждены:

1) критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно приложению 1 к приказу;

2) проверочные листы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к:

объектам здравоохранения, оказывающим амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь согласно приложению 2 к приказу;

объектам по изготовлению лекарственных средств согласно приложению 3 к приказу;

объектам хранения, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники согласно приложению 4 к приказу;

объектам традиционной и народной медицины (целительства) согласно приложению 5 к приказу;

объектам здравоохранения, оказывающим паллиативную помощь и сестринский уход согласно приложению 6 к приказу;

объектам здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации согласно приложению 7 к приказу;

объектам здравоохранения, оказывающим стационарную помощь согласно приложению 8 к приказу;

объектам оказывающим стоматологические услуги согласно приложению 9 к приказу;

объектам здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии согласно приложению 10 к приказу;

объектам здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере службы крови согласно приложению 11 к приказу;

объектам дошкольного воспитания и обучения согласно приложению 12 к приказу;

детским оздоровительным и санаторным объектам (круглогодичные, сезонные) согласно приложению 13 к приказу;

объектам по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы) согласно приложению 14 к приказу;

объектам образования согласно приложению 15 к приказу;

объектам общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции согласно приложению 16 к приказу;

объектам по производству пищевой продукции согласно приложению 17 к приказу;

объектам оптовой и розничной торговли согласно приложению 18 к приказу;

организациям и транспортным средствам (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющим перевозку пассажиров; организациям и транспортным средствам (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные) осуществляющим транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов согласно приложению 19 к приказу;

объектам по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров согласно приложению 20 к приказу;

радиационно-опасным объектам согласно приложению 21 к приказу;

объектам общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания согласно приложению 22 к приказу;

объектам производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены согласно приложению 23 к приказу;

объектам временного проживания людей согласно приложению 24 к приказу;

объектам социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений) согласно приложению 25 к приказу;

канализационным очистным сооружениям и сетям (в том числе ливневой канализации) согласно приложению 26 к приказу;

полигонам по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления согласно приложению 27 к приказу;

объектам спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки согласно приложению 28 к приказу;

водным объектам 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи) согласно приложению 29 к приказу;

лечебно-косметологическим объектам, салонам красоты, косметологическим центрам, парикмахерским согласно приложению 30 к приказу;

водоисточникам, мест водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованных и нецентрализованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно приложению 31 к приказу;

объектам похоронного назначения, кладбищ, парков, общественных туалетов согласно приложению 32 к приказу;

зданиям, сооружениям и помещениям производственного назначения, технологических процессов и оборудований, отоплений, освещений, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения и утилизации промышленных отходов на производственных объектах (в том числе на объектах транспорта) согласно приложению 33 к приказу;

технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции согласно приложению 34 к приказу;

радиотехническим объектам и радиоэлектронным средствам согласно приложению 35 к приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства согласно приложению 36 к приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения угольной промышленности согласно приложению 37 к приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения химической промышленности согласно приложению 38 к приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения, цветной металлургии и горнодобывающей промышленности согласно приложению 39 к приказу;

всем видам лабораторий согласно приложению 40 к приказу;

объектам по хранению и (или) реализации специализированных пищевых продуктов согласно приложению 41 к приказу;

объектам хранения и транспортировки лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно приложению 42 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.