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"Побег из курятника": Пользователей рассмешили курицы в центре Астаны

8 сентября 2017, 12:56

Домашние птицы прогуливались неподалеку от дипломатического городка.

Пользователей Казнета рассмешило видео, на котором запечатлено, как курицы бегают по улице в центре Астаны, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook.

Судя по кадрам, домашние птицы прогуливались неподалеку от дипломатического городка.



Комментаторы начали высмеивать забавный инцидент. "Городские цыпы", "То коровы, то куры. Чьё то хозяйство разбегается", "Побег из аула", - написали пользователи. Одному из них это напомнило мультфильм "Побег из курятника".

Фото: кадр из видео.

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