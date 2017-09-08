"Побег из курятника": Пользователей рассмешили курицы в центре Астаны

Пользователей Казнета рассмешило видео, на котором запечатлено, как курицы бегают по улице в центре Астаны,





Видеозапись была опубликована на странице "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook.





Судя по кадрам, домашние птицы прогуливались неподалеку от дипломатического городка.













Комментаторы начали высмеивать забавный инцидент. "Городские цыпы", "То коровы, то куры. Чьё то хозяйство разбегается", "Побег из аула", - написали пользователи. Одному из них это напомнило мультфильм "Побег из курятника".



