Договор о торговле оружием обсудят в Мажилисе на пленарном заседании

Также в проект повестки включено обсуждение поправок в Закон о членстве РК в международных организациях.

Сегодня под председательством Спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.





В проект повестки включено рассмотрение депутатами законодательных поправок в Закон о членстве Казахстана в МВФ, МБРР, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития.





На обсуждение Палаты вносится и ратификационный законопроект – Договор о торговле оружием.





Проект повестки содержит также законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: казахстанско-грузинское Соглашение о повторной реструктуризации задолженности Правительства Грузии по госкредитам, предоставленным Правительством Казахстана.





В этом ряду и Соглашение Казахстана с Азербайджаном о международном автомобильном сообщении. Здесь же Письмо-соглашение между Казахстаном и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 (участки в Мангистауской области).





Кроме того, на заседании Бюро рассмотрены вопросы о проведении парламентских слушаний по актуальным вопросам обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов, а также выездного заседания Комитета Палаты по законодательству и судебно-правовой реформе в Восточно-Казахстанской области 27-30 сентября 2017 года.



