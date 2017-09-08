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Договор о торговле оружием обсудят в Мажилисе на пленарном заседании

8 сентября 2017, 13:05

Также в проект повестки включено обсуждение поправок в Закон о членстве РК в международных организациях.

Сегодня под председательством Спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

В проект повестки включено рассмотрение депутатами законодательных поправок в Закон о членстве Казахстана в МВФ, МБРР, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития.

На обсуждение Палаты вносится и ратификационный законопроект – Договор о торговле оружием.

Проект повестки содержит также законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: казахстанско-грузинское Соглашение о повторной реструктуризации задолженности Правительства Грузии по госкредитам, предоставленным Правительством Казахстана.

В этом ряду и Соглашение Казахстана с Азербайджаном о международном автомобильном сообщении. Здесь же Письмо-соглашение между Казахстаном и Азиатским Банком Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 (участки в Мангистауской области).

Кроме того, на заседании Бюро рассмотрены вопросы о проведении парламентских слушаний по актуальным вопросам обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов, а также выездного заседания Комитета Палаты по законодательству и судебно-правовой реформе в Восточно-Казахстанской области 27-30 сентября 2017 года.

Фото: parlam.kz.

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