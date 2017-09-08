Глава МСХ РК пообещал вернуть тигров в Казахстан

Тигры в страну вернутся спустя 70 лет после полного исчезновения.

Сегодня на площадке Международной выставки ЕХРО – 2017 состоялась встреча министра сельского хозяйства А.Мырзахметова с Генеральным директором Всемирного фонда дикой природы М.Ламбертини и директором WWF России И.Честиным, сообщает сообщает Zakon.kz





Главным событием встречи стала церемония подписания Меморандума между Министерством сельского хозяйства РК и Всемирным фондом дикой природы по реализации программы возвращения тигров в исторический ареал обитания в Казахстане.





«Казахстан движется по пути «зеленого» развития. Для нас большая честь быть первой страной в мире, которая реализует такой важный и масштабный проект, и вернет тигра на свои земли. Для нас так же важно и то, что в ходе программы будет полностью восстановлена экосистема уникального Или-Балхашского региона», — заявил министр.





Стоит отметить, что в мае 2014 года в Алматы был проведен семинар с участием казахстанских и международных экспертов, где была подтверждена пригодность территории дельты реки Или для реинтродукции тигра.





Для этих целей была разработана программа, которая была презентована в Назарбаев Университете, в рамках заседания, организованного Казахстанским национальным географическим обществом.





Данная программа будет способствовать развитию глобальной инициативы по удвоению численности тигра в мире к 2022 году.



