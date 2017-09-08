Штрафы за нарушения на автобусных полосах в Алматы составили около 400 млн тенге

В ДВД Алматы предоставили данные по нарушениям, выявленным с начала года на спецполосах для автобусов, передает Zakon.kz.

В МПС отмечают, что сегодня полицией Алматы ведется целенаправленная работа по выявлению нарушений ПДД на полосах для общественного транспорта. С учетом последних корректировок в дорожное движение, в городе на восьми магистральных улицах и проспектах предусмотрена спецполоса.

«Если прибегнуть к статданным, на проспекте Абая с начала года выявлено 4 тысячи 377 вышеупомянутых правонарушений, на проспекте Райымбека - 8 тысяч 858, на проспекте Толе би - 8 тысяч 376, на улице Наурызбай батыра - 6 тысяч 517, на улице Желтоксан - 5 тысяч 322, на улице Кабдолова - 29, на улице Алтынсарина - 35, на улице Жангельдина - 31 нарушение правил дорожного движения. Общая сумма наложенного штрафа составляет 380 миллионов 568 тысяч 025 тенге», - уточнил подполковник Байкенов.