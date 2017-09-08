Еще один инцидент с трамваем произошел в Павлодаре
8 сентября 2017, 13:30
Сошедший с рельс трамвай заблокировал утреннее движение вагонов с ТЭЦ-1.
8 сентября утром в Павлодаре трамвай маршрута № 1 сошел с рельс. Инцидент произошел в 6:54. В результате все трамваи, которые шли с Алюминиевого завода, встали, пишет pavon.kz.
В трамвайном управлении прокомментировали, что улица Ворушина в маршруте была конечная. Водитель высадил пассажиров, набрал новых. На выезде в город произошел сход задней пары колес.
На место прибыла аварийная бригада, которая с помощью спецтехники вернула трамвай на рельсы. Затем ремонтники стянули рельсы в месте схода трамвая. 7:40 движение вагонов возобновилось.
Напомним, 7 сентября, в Павлодаре произошло смертельное ДТП. Две несовершеннолетии девочки попали под колеса трамвая. Как рассказала водитель полицейским дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.
Детей прижало трамваем. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.
«По факту происшествия с участием трамвая и несовершеннолетних детей начато досудебное расследование по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время по делу назначен ряд необходимых судебных экспертиз», - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря ДВД Павлодарской области Руслан Оспанов.
Сейчас водитель трамвая водворена в ИВС.
Фото pavon.kz
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