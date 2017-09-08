Еще один инцидент с трамваем произошел в Павлодаре

В трамвайном управлении прокомментировали, что улица Ворушина в маршруте была конечная. Водитель высадил пассажиров, набрал новых. На выезде в город произошел сход задней пары колес.









На место прибыла аварийная бригада, которая с помощью спецтехники вернула трамвай на рельсы. Затем ремонтники стянули рельсы в месте схода трамвая. 7:40 движение вагонов возобновилось.