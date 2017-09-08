Еще одна жертва крупного мошенника в Алматы лишилась 23,5 тыс долларов

Очередная жертва Павла Крымова из-за доверчивости лишилась 23,5 тысяч долларов , передает Zakon.kz со ссылокой на пресс-службу ДВД Алматы.





Следственное управление ДВД Алматы сообщает о том, что в отношении Крымова П.Г., 1975 года рождения, в производстве находится еще одно уголовное дело по заявлению мужчины, обратившегося в полицию два дня назад. Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК.





«Досудебным расследованием установлено, что в конце марта месяца 2017 года гражданин К. по приглашению посредника Крымова П.Г. прибыл в одну из гостиниц города на бизнес тренинг «по пассивному заработку». Там и произошло знакомство фигуранта с очередной потенциальной жертвой При этом Крымов П.Г., действуя по заранее задуманному преступному плану, рассказывал о том, что является основателем компании «Questra World & Atlantik Global», деятельность которой заключается во вложении инвестиций в компании, находящихся на грани банкротства. А прибыль якобы получают после повышения рейтинга компании и роста ее акций. Спустя месяц гражданин Крымов снова собрал аудиторию на своем тренинге. Гражданин К. был в числе приглашенных. После выступления Крымов П.Г. во время личной беседы рассказал потерпевшему о планах открытия в Алматы филиала компании «Questra World & Atlantik Global» и предложил ему позицию регионального директора. Таким образом гражданин Крымов вошел в доверие и посредством предложения вложения в компанию денежных средств завладел 23 500 долларов. Далее Крымов П.Г. пообещал обсудить детали назначения на должность после его прибытия с отдыха. Но сам, тем временем, отбыл в неизвестном направлении и скрывается от органов следствия», - сообщили детали крупной аферы в Следсвтенном Управлении ДВД города Алматы.





Полицейские напоминают гражданам свои контакты, в случае, если среди населения имеются еще пострадавшие от преступных действий Крымова Павла Геннадьевича: 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56.