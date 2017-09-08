В Астане состоялся брифинг на тему: «Взаимодействие государства и НПО: состояние и перспективы»

В Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг на тему: «Взаимодействие государства и НПО: состояние и перспективы».

В мероприятии приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Абзал Нукенов, председатель Комитета по делам гражданского общества Алия Галимова.

На брифинге А.Нукенов рассказал об основных направлениях взаимодействия государства и неправительственного сектора. Так, министерством выдвинуто несколько инициатив.

По инициативе министерства совместно с центральными и местными исполнительными органами разработаны Графики встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с представителями НПО.

Министерством ведется работа главных диалоговых площадок государства и НПО - Гражданского форума и Координационного совета по взаимодействию с НПО, где решаются самые важные вопросы законодательного и институционального развития сектора.

Министерством совершенствуется нормативно-правовая база в сфере гражданского общества. На основе предложений НПО разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций». Также министерство проводит работу в сфере развития волонтерской деятельности и функционирования общественных советов. «Общественные советы становятся эффективным механизмом взаимодействия. Для совершенствования их правовой базы мы обобщили предложения всех 229 общественных советов, НПО и международных организаций. На их основе Министерством подготовлен проект Типового положения об Общественном совете, в котором детально прописаны процедуры работы общественных советов, в том числе - процессы формирования состава, проведения заседаний, контроля решений» - вице-министр А.Нукенов. «Также в ноябре текущего года пройдет первый Республиканский Мажилис общественных советов. На нем мы представим все подготовленные дополнения в законодательство» - отметил спикер.

Принимаются меры по институциональному развитию НПО. Ведется работа по развитию «гражданских центров» в регионах, которые оказывают правовую и организационную поддержку НПО.

Также внедрены новые формы финансовых инструментов по взаимодействию государственных органов и НПО - премии и гранты. В этом году впервые проходит конкурс на соискание премии для НПО (размер премии составляет 2000 МРП). Всего по состоянию на 6.09.2017 года в уполномоченный орган поступило 224 заявок на соискание премий.

В настоящее время реализуется 55 грантовых проектов по различным социальным направлениям.

Кроме того, Министерство развивает проектное сотрудничество с НПО на основе госсоцзаказа. В текущем году 8 центральных госорганов и порядка 364 отраслевых подразделений местных исполнительных органов по республике реализуют 43 проекта на центральном уровне на сумму 569,2 млн.тенге, 2103 - на местном уровне (по данным местных исполнительных органов) на сумму 13,3 млрд. тенге.

Министерством в рамках направления «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» реализуется подпрограмма «Атамекен». Подпрограмма направлена на объединение усилий и активное вовлечение граждан в решение актуальных вопросов своей малой родины.