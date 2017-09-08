В Нацбанке рассказали о сделке Казкома и Народного банка

Директор департамента надзора за банками Национального банка РК Олжас Кизатов в интервью «Капитал.kz» рассказал о процедуре оздоровления банковского сектора Казахстана. Он подробно рассказал о сделке Казкома и Народного банка.





Напомним, в июле этого года Народный банк (Halyk bank) купил 96,81% простых акций Казкома. Перед этим БТА банк полностью погасил свою задолженность перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге.



По словам Олжаса Кизатова, сейчас новый акционер будет определять стратегию развития Казкома.

"Мы видим, что по результатам этой сделки оба института остаются устойчивыми и с большим запасом выполняют минимальные требования. Со стороны Нацбанка эта сделка была полностью одобрена, и у нас очень позитивные ожидания относительно того, что Казком в среднесрочной перспективе станет устойчивым игроком", - отметил он.





Спикеру напомнили о том, когда Казком получил преддефолтный рейтинг «ССС» и спросили - почему это не стало руководством к действию для регулятора?





"Безусловно, рейтинг — это обобщающая оценка состояния банка, и его снижение стало сигналом для того, чтобы принять меры для стабилизации института. Но мы изначально понимали, что по этому фининституту нужно отдельное решение, поскольку это все-таки крупнейший банк страны. Напомню, что его доля рынка по займам МСБ составляла 40%, а по депозитам юридических и физических лиц — больше 15%. От его стабильности зависит устойчивость всей банковской системы и экономики, поэтому банкротство ККБ оказало бы больше негативный эффект, чем те ресурсы, которые были выделены на стабилизацию банка", - сказал Кизатов.





Он также отметил, что для Казкома рассматривались два варианта: вход крупного инвестора или государства.





"Но расходы от национализации были бы выше, поэтому предпочтительным был вариант продажи стратегическому инвестору. Тем более мы уверены, что группа Халык, успешно управляющая Народным банком, сможет также управлять и Казкомом. Кроме того, если потребуется капитализация Казкома, группа его докапитализирует. В любом случае, несмотря на критику относительно того, что опять помогают банкам, стоит понимать, что при национализации Казкома, у которого 4,5 трлн тенге обязательств перед государственным и квазигосударственным секторами, расходы государства были бы значительно выше".





Кизатов также остановился на вопросе отчуждения долга БТА.





"Это было первым требованием инвестора. В чем проблема активов БТА банка — это недвижимость и земельные участки, которые представляют долгосрочный период восстановления стоимости. Как вы знаете, на балансе Казкома были обязательства перед квазигосударственным сектором и ЕНПФ. И Казкому нужны были деньги, чтобы своевременно выплачивать эти обязательства, а входящие потоки от займа БТА были минимальные. Понятно, что при такой модели говорить об устойчивости банка не приходится. И Халык банк, зная эти нюансы, поставил условие избавиться от этого долга, так как банку нужны были деньги сейчас, чтобы Казком мог выполнять свои обязательства".





Известно, что для списания этого долга потребовалось 2,4 трлн тенге. Спикер ответил на вопрос, будут ли эти деньги возвращены?





"Да, эти средства предоставлены на возвратной основе. Как я отметил, активы БТА — это недвижимость, бизнес-центры в Алматы и Астане, земельные участки в Алматы и Алматинской области, которые требуют времени и инвестиций для продажи или введения в экономическую деятельность. Это, кстати, и стало одной из причин передачи Фонда проблемных кредитов правительству, поскольку оно имеет больше возможностей через местные исполнительные органы быстро вовлечь эти активы в экономический оборот, а значит — обеспечить их возвратность. Да, это не произойдет в короткие сроки, но кризис, как известно, не вечен, и, надеемся, на этапе роста экономики удастся реализовать эти объекты и вернуть деньги. Не стоит ожидать, что эти средства вернутся в краткосрочный период. Полагаю, что надо ориентироваться на горизонт возврата средств в средне- и долгосрочной перспективах", - сообщил он.





Кизатов также рассказал, как крупный акционер Кенес Ракишев принял решение о продаже ККБ.





"Результаты инспекторских проверок, которые мы провели в банке, стали для нас базовой точкой для принятия концептуальных решений по банку. Одномоментное требование регулятора по формированию дополнительных провизий приводило к возникновению отрицательного капитала. В этих условиях Кенес Ракишев принял решение о поиске новых потенциальных стратегических инвесторов, чтобы они могли зайти в капитал банка и обеспечить его устойчивость. Группа Халык высказала заинтересованность в покупке ККБ, и мы после того, как акционеры банков согласовали предварительные условия сделки, приступили к переговорному процессу. При этом мы понимали, что Халык по своему масштабу — один из немногих игроков на внутреннем рынке, кто может обеспечить стабильную работу банка в долгосрочной перспективе. В ускоренном завершении процесса были заинтересованы все стороны, в том числе регулятор и инвестор. После объявления предварительных переговоров между банками начались оттоки средств из ККБ. С начала года Национальный банк выдал стабилизационных займов Казкому для поддержки ликвидности на сумму более 500 млрд тенге. В этих условиях необходимо было скорейшее завершение сделки и вхождение в капитал инвестора. Это сразу бы успокоило как клиентов фининститута, так и вкладчиков банков, в том числе в лице квазигосударственного сектора. Не секрет, что последний сегодня является основным депозитором банковского сектора, и изъятие вклада может привести к большим проблемам у любого банка", - подытожил он.



