Lotus Evora стал еще быстрее

Хардкорное купе Lotus Evora GT430, представленное этим летом, обзавелось еще более динамичной модификацией с приставкой Sport в названии. Новинка сохранила 3,5-литровый 436-сильный V6, карбоновые кузовные панели, детали салона и богатое стандартное оснащение, включающее регулируемые амортизаторы Öhlins TTX, тормоза AP Racing и дифференциал повышенного трения, но при этом лишилась гоночного аэродинамического обвеса.





Удалив передний сплиттер, большое антикрыло и вентиляцию сверху колесных арок, разработчики снизили «сухую» массу спорткара на 10 кг – до 1248 кг. В результате время максимальная скорость выросла с 305 до 315 км/ч. При этом прижимная сила на максимальной скорости упала с 250 до 100 кг, но даже так по этому показателю Evora GT430 Sport превосходит младшую Evora Sport 410 на 56%.





С января 2018 года для Lotus Evora GT430 и Evora GT430 Sport станет доступен шестиступенчатый автомат, в сочетании с которым максимальный крутящий момент того же мотора вырастет с 440 до 450 Нм. В результате время разгона до 96 км/ч (60 миль в час) сократится с 3,7 до 3,6 секунды. Lotus пока нигде не указал время разгона Evora GT430 Sport до 100 км/ч, у Evora GT430 оно составляет 3,8 секунды.





В отличие от купе Evora GT430, которое, по сути, является коллекционной моделью с ограниченным всего 60 экземплярами тиражом, Evora GT430 Sport ориентировано на условно широкую покупательскую аудиторию. Прием заказов уже начался.





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