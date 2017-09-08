В Целиноградском районе современная поливная технология орошаемых земель дает высокую урожайность

На реализацию проекта использованы как собственные средства, так и заемные средства, а также предприятие пользуется механизмами государственной поддержки в виде субсидий лизинга льготных кредитов.

В рамках реализации поручения Президента страны ввести в оборот 600 тысяч орошаемых земель в Целиноградском районе ведется целенаправленная работа. В ходе рабочего визита в район акима области М.Мурзалина ознакомили с орошаемыми землями ТОО "Grean star", на которых произведена техническая модернизация и выращивается с применением севооборота картофель, морковь, свекла, люцерна, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.





По словам директора хозяйства И. Чункунова, в 2013 году они приобрели четыре современных поливных оборудования из США, с помощью которых с площади более 300 гектаров ежегодно получают высокую урожайность.









«Поливные установки показали свою эффективность и качество. За пять лет ни одной поломки, а самое главное – высокая урожайность», – сказал И.Чункунов.





Для дальнейшего развития в этом году предприятие расширило площадь до 1200 га за счет залежных сельхозземель. Здесь уже построена насосная станция и установлены три поливные установки с охватом 180 гектаров. Добавим, до 2019 года хозяйство на этих землях планирует установить 13 поливных систем с охватом около 1000 гектаров.









На реализацию проекта использованы как собственные средства, так и заемные средства, а также предприятие пользуется механизмами государственной поддержки в виде субсидий лизинга льготных кредитов.





После осмотра полей акимом области дано поручение на опыте данного хозяйства дальше расширять площади орошаемых земель. Потенциал для этого в районе имеется. «Мы неоднократно говорим, что Акмолинская область формирует продовольственный пояс вокруг Астаны и в этой связи ваше развитие является актуальным и востребованным», - сказал аким.





Необходимо отметить, что на предприятии имеется современное овощехранилище на 5000 тонн продукции и проблемы с их сбытом отсутствуют. Регулярно целиноградские овощи поступают на рынки столицы, а также реализуются на территории Акмолинской области и южных регионов страны.



