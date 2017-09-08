Расследование пожара, в котором погиб аким, взяла на контроль актюбинская прокуратура
8 сентября 2017, 14:17
При пожаре погибли четверо.
Расследование степного пожара в Айтекебийском районе Актюбинской области взяла на контроль прокуратура Актбинской области, передает Zakon.kz.
"Органами внутренних дел по факту смерти четырех человек при тушении степных пожаров в Айтекебийском районе Актюбинской области начато досудебное производство по ст.292 ч.3 Уголовного Кодекса, предусматривающего ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего смерть двух и более лиц. Процессуальное руководство по делу осуществляет прокурор Айтекебийского района", - написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата областной прокуратуры Жасулан Даулембаев.
Напомним, пожар произошел 4 сентября в 18 км от пос. Сулукуль. В результате инцидента погибли четверо, сельский аким и учитель в том числе.
Фото: today.kz.
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