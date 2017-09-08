Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Расследование пожара, в котором погиб аким, взяла на контроль актюбинская прокуратура

8 сентября 2017, 14:17

При пожаре погибли четверо.

Расследование степного пожара в Айтекебийском районе Актюбинской области взяла на контроль прокуратура Актбинской области, передает Zakon.kz.

"Органами внутренних дел по факту смерти четырех человек при тушении степных пожаров в Айтекебийском районе Актюбинской области начато досудебное производство по ст.292 ч.3 Уголовного Кодекса, предусматривающего ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшего смерть двух и более лиц. Процессуальное руководство по делу осуществляет прокурор Айтекебийского района", - написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата областной прокуратуры Жасулан Даулембаев.

Напомним, пожар произошел 4 сентября в 18 км от пос. Сулукуль. В результате инцидента погибли четверо, сельский аким и учитель в том числе.

Фото: today.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...