В Атырау пройдет конкурс «Семейных стартов»

10 сентября в теннисном центре г. Атырау пройдет конкурс «Семейные старты», сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.





Семейный праздник в формате игр и эстафеты намечен на 10 сентября. Организатором мероприятия выступило управление физической культуры и спорта Атырауской области, Федерация тенниса Казахстана и фитнесцентр "World Class". Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться всем членам семьи по телефону +7(701)777-83-87. Победителей "Семейных стартов" ждут ценные призы и подарки. За первое место участники эстафеты получат IPad , за второе - семейный ужин в ресторане, за третье - сертификат от магазина спортивной одежды "Спортландия".





Участникам соревнований, хорошо проявившим себя и показавшим неплохие результаты, также достанутся сертификаты от фитнесцентра "World Class" и Федерации тенниса Казахстана.





Праздник "Семейные старты" пройдет 10 сентября по адресу Пр.Абулхаир хана 48 "Теннисный Центр" (аэропортовская трасса, возле Ледового Дворца).





Начало мероприятия - 14.00



