В Атырау пройдет конкурс «Семейных стартов»
8 сентября 2017, 14:20
Начало мероприятия - 14.00
10 сентября в теннисном центре г. Атырау пройдет конкурс «Семейные старты», сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Семейный праздник в формате игр и эстафеты намечен на 10 сентября. Организатором мероприятия выступило управление физической культуры и спорта Атырауской области, Федерация тенниса Казахстана и фитнесцентр "World Class". Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться всем членам семьи по телефону +7(701)777-83-87. Победителей "Семейных стартов" ждут ценные призы и подарки. За первое место участники эстафеты получат IPad , за второе - семейный ужин в ресторане, за третье - сертификат от магазина спортивной одежды "Спортландия".
Участникам соревнований, хорошо проявившим себя и показавшим неплохие результаты, также достанутся сертификаты от фитнесцентра "World Class" и Федерации тенниса Казахстана.
Праздник "Семейные старты" пройдет 10 сентября по адресу Пр.Абулхаир хана 48 "Теннисный Центр" (аэропортовская трасса, возле Ледового Дворца).
Начало мероприятия - 14.00
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