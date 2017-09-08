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В Атырау пройдет конкурс «Семейных стартов»

8 сентября 2017, 14:20

Начало мероприятия - 14.00

10 сентября в теннисном центре г. Атырау пройдет конкурс «Семейные старты», сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Семейный праздник в формате игр и эстафеты намечен на 10 сентября. Организатором мероприятия выступило управление физической культуры и спорта Атырауской области, Федерация тенниса Казахстана и фитнесцентр "World Class". Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться всем членам семьи по телефону +7(701)777-83-87. Победителей "Семейных стартов" ждут ценные призы и подарки. За первое место участники эстафеты получат IPad , за второе - семейный ужин в ресторане, за третье - сертификат от магазина спортивной одежды "Спортландия".

Участникам соревнований, хорошо проявившим себя и показавшим неплохие результаты, также достанутся сертификаты от фитнесцентра "World Class" и Федерации тенниса Казахстана.

Праздник "Семейные старты" пройдет 10 сентября по адресу Пр.Абулхаир хана 48 "Теннисный Центр" (аэропортовская трасса, возле Ледового Дворца).

Начало мероприятия - 14.00


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