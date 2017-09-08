Канат Ислам и Брэндон Кук прошли процедуру взвешивания перед титульным боем

9 сентября в Астане пройдет вечер бокса с участием казахстанских боксеров-профессионалов, таких как Жанибек Алимханулы, Жанкош Тураров, Димаш Ниязов, Али Ахмедов, Руслан Мырсатаев, Айдос Ербосынулы, Руслан Жайнабаев и другие.

В Астане прошла официальная церемония взвешивания участников боксерского вечера в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Естественно, больше всего болельщики ждали появления главных участников вечера бокса — Каната Ислама и Брэндона Кука, которые сразятся за титулы WBA InterContinental и WBO-NABO в первой средней весовой категории. В данный момент обладателем обоих титулов является «Казах». Оба бойца встали самыми первыми из участников и уложились в нужный вес. Первым процедуру прошел гость из Канады, его вес составил 68,78 кг, тогда как вес Ислама составил 69,6 кг.





Результаты взвешивания других пар: Жилберто Дос Сантос (77,7) — Жанибек Алимханулы (78,3), Андреас Матиас (91,4) — Руслан Мырсатаев (99,5), Джастин Томас (80,2) — Али Ахмедов (79,8), Джонатан Барбадила (70,8) — Айдос Ербосынулы (72,3), Буэно Исмаэль (71,8) — Мейрим Нурсултанов (73,2), Эдуардо дос Рейес (62,1) — Димаш Ниязов (63,3), Алекс Дуарте (68,3) — Нурсултан Жанабаев (69,8), Бруно Ромэй (67,2) — Жанкош Тураров (68,5).





В целом, традиционная церемония обмена взглядами прошла относительно спокойно. За исключением одной — темпераментный бразилец Эдуардо дос Рейес попытался вывести из равновесия лучшего полицейского Нью-Йорка Димаша Ниязова и выяснить отношения прямо возле весов. К чести Димаша, он отреагировал весьма адекватно, не поддавшись на провокации эпатажного бразильца.





Напомним, 9 сентября в Астане пройдет вечер бокса с участием казахстанских боксеров-профессионалов, таких как Жанибек Алимханулы, Жанкош Тураров, Димаш Ниязов, Али Ахмедов, Руслан Мырсатаев, Айдос Ербосынулы, Руслан Жайнабаев и другие. Главным поединком вечера станет противостояние Каната «Казаха» Ислама и канадца Брэндона Кука.



