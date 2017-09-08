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KIA показала «удлиненный хот-хетч»

8 сентября 2017, 14:55

В KIA определяют Proceed как «удлиненный хот-хетч».

Компания KIA опубликовала дополнительные изображения роскошной концептуальной пятидверки, предвосхищающей новое поколение моделей семейства cee'd. Ее премьера состоится на автосалоне во Франкфурте.

Новинку нарекли Proceed. Здесь, очевидно, имеет место игра слов: глагол «proceed» можно перевести с английского как «продолжать», «развиваться», «следовать дальше». При этом трехдверная версия нынешнего хетчбэка называется pro_cee'd.

В KIA определяют Proceed как «удлиненный хот-хетч». Очертаниями машина напоминает Porsche Panamera (или даже Panamera Sport Turismo) и Mercedes CLS Shooting Brake. Ключевые особенности дизайна – фирменная «улыбка тигра», «скульптурный» капот в духе KIA Stinger, плавно переходящая в заднюю дверь покатая прозрачная крыша, отсутствие центральных стоек и подсветка линии остекления, включающаяся, когда водитель приближается к авто. Технических характеристик Proceed автопроизводитель не раскрыл.

Помимо Proceed, представит во Франкфурте обновленный Sorento, Stonic и Picanto X-Line.

Текст: Александр Орехов
Фото: KIA

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