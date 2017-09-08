В столичном акимате рассказали, как правильно выгуливать собак

Владельцам собак необходимо носить с собой тару для экскрементов, поводок и намордник.

В акимате Астаны разъяснили правила выгула собак в городе,





Инфографику на своей странице в Facebook разместила пресс-секретарь столичного акимата Эльвира Жургенбаева.









Так, владельцам собак необходимо носить с собой тару для экскрементов, поводок и намордник.









Также приведен список пород собак, которые всегда должны быть в наморднике.









Запрещается выгуливать собак в общественных местах, школах и детских садах. Запрещено купать и мыть собак в фонтанах, прудах, водозаборах и местах, где купаются люди.



