В столичном акимате рассказали, как правильно выгуливать собак
8 сентября 2017, 14:59
Владельцам собак необходимо носить с собой тару для экскрементов, поводок и намордник.
В акимате Астаны разъяснили правила выгула собак в городе, передает Zakon.kz.
Инфографику на своей странице в Facebook разместила пресс-секретарь столичного акимата Эльвира Жургенбаева.
Так, владельцам собак необходимо носить с собой тару для экскрементов, поводок и намордник.
Также приведен список пород собак, которые всегда должны быть в наморднике.
Запрещается выгуливать собак в общественных местах, школах и детских садах. Запрещено купать и мыть собак в фонтанах, прудах, водозаборах и местах, где купаются люди.
Фото: arnapress.kz.
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