Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В столичном акимате рассказали, как правильно выгуливать собак

8 сентября 2017, 14:59

Владельцам собак необходимо носить с собой тару для экскрементов, поводок и намордник.

В акимате Астаны разъяснили правила выгула собак в городе, передает Zakon.kz.

Инфографику на своей странице в Facebook разместила пресс-секретарь столичного акимата Эльвира Жургенбаева.


Так, владельцам собак необходимо носить с собой тару для экскрементов, поводок и намордник.


Также приведен список пород собак, которые всегда должны быть в наморднике.


Запрещается выгуливать собак в общественных местах, школах и детских садах. Запрещено купать и мыть собак в фонтанах, прудах, водозаборах и местах, где купаются люди.

Фото: arnapress.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...