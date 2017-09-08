Скандальный аким района в Алматинской области освобожден от должности

Скандальный аким района в Алматинской области освобожден от должности, передает Казинформ.

Примечательно, что еще в мае освобожденный ныне от должности аким Уйгурского района Алматинской области Алимжан Тохтасунов добровольно подавал в отставку.

Скандал с записью телефонного разговора, на которой человек с голосом, похожим на Алимжана Тохтасунова, «строит» подчиненных с применением нецензурных слов, разразился в мае. Представители департамента по делам государственной службы и борьбе с коррупцией в Алматинской области позже подтвердили, что голос принадлежал акиму района.

Однако, несмотря на разбирательства, Алимжан Тохтасунов продолжал работать. 6 сентября исполняющий обязанности акима Алматинской области Лаззат Турлашов в ходе своего рабочего визита в регион сообщил активу района о назначении нового акима района Шухрата Нурахунова.

Уголовных и административных дел в отношении освобожденного чиновника не возбуждалось.

Ранее в области случался ряд других скандалов. Так, на главу села Кызылагаш Алматинской области Сауле Амитову поступила жалоба в совет по этике. На аудиозаписи, представленной в качестве доказательства, слышно, как аким сельского округа Амитова ведет в грубой форме словесную перепалку с главой крестьянского хозяйства.

Альберт Ахметов