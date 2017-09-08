МИР РК: В ходе казахстанско-польского бизнес-форума подписано 10 документов о сотрудничестве

В ходе казахстанско-польского бизнес-форума , который прошел 6 сентября в Астане, подписано 10 документов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Польши. Об этом на своей страничке в Facebook написал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек , передает Zakon.kz





Напомним, в бизнес встрече участвовали около 450 представителей бизнеса, в том числе руководители ведущих компаний обеих стран, а также главы двух государств.





"В ходе форума были подписаны 10 документов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Польши. Как отметил наш президент Нурсултан Назарбаев, в Казахстане действуют 115 предприятий с участием польского капитала, вложено свыше 200 миллионов долларов прямых инвестиций. Интересные перспективы открываются в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике, химии, транспорте, строительстве", - пишет министр.





Назарбаев также отметил на форуме, что Казахстан и Польша готовы помогать друг другу в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот. Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой.









"Польские граждане в Казахстане освобождены от визовых требований. С учетом наличия прямого воздушного сообщения мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве и продвижении наших туристических продуктов. После завершения ЭКСПО на базе её инфраструктуры заработает Международный финансовый центр «Астана». Кроме того, на базе ЭКСПО будет работать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций. Созданы рабочие группы по развитию малого и среднего бизнеса, машиностроения и сельского хозяйства. Важная роль отводится нашей межправительственной комиссии, которая работает между нашими странами. Примером успешного партнёрства является фармацевтическая компания «Польфарма». На территории СЭЗ «Астана новый город» компанией «Селена групп» реализован проект по производству строительных материалов. Завод «КазТехМаш» запустил в Петропавловске производство сельхозтехники, используя технологии польской "Пронар", - сказал глава государства на форуме.





В заключение президент призвал бизнесменов использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного партнёрства.



