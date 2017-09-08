Внедорожник УАЗ Патриот «подключили» к интернету
8 сентября 2017, 15:34
В ближайшее время в салонах официальных дилеров отечественной компании УАЗ появятся внедорожники UAZ Patriot, оснащённые новой информационно-развлекательной системой, работающей на операционной системе Android.
Согласно официальным данным, новая мультимедиа-система с возможностью выхода в интернет доступна для внедорожника УАЗ Патриот в комплектации «Привилегия» и «Стиль». Причём новая опция никак не отразится на стоимости автомобилей.
Речь идёт о полностью новой информационно-развлекательной системе, которая, как отметили в компании УАЗ, «обладает широкими возможностями и оснащается 1 Гб оперативной памяти, тогда как объем встроенной памяти составляет 16 Гб. Система поддерживает большое количество аудио и видео форматов: mp3, wma, AAC, flac, AVI, MP4, MKV, MOV».
Мало того, в комплекс встроен адаптер Wi-Fi, благодаря чему обеспечивается успешное подключение к сети интернет посредством мобильных устройств. Мультимедиа-система выводит изображение на сенсорный экран, диагональ которого составляет семь дюймов. Разрешение – 1027х768 точек. Также имеется встроенная навигационная система Navitell, поддерживающая карты России, Республики Белоруссии и Республики Казахстан.
Via livecars
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