Съевшего пирог во время матча 125-килограммового вратаря оштрафовали

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала бывшего вратаря клуба пятого дивизиона чемпионата страны «Саттон Юнайтед» Уэйна Шоу за съеденный пирог во время матча Кубка Англии. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru





Слушания по делу 45-летнего футболиста прошли 6 сентября. Сумма штрафа составила 375 фунтов (около 490 долларов). FA считает, что голкипер повлиял на рынок ставок во время матча Кубка Англии с лондонским «Арсеналом», что запрещено правилами.





На то, что Шоу съест пирог во время матча можно было сделать ставку с коэффициентом 9. Голкипер об этом знал и сообщил друзьям, что намерен откусить пирог. Друзья вратаря поставили на это событие и выиграли.





Встреча между «Арсеналом» и «Саттоном» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии прошла в феврале, завершился победой гостей со счетом 2:0. В результате «Саттон» разорвал контракт с Шоу. Позднее ему предложили должность дегустатора пирогов в сети супермаркетов Morrisons.