Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан

Президент Узбекистана примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщает сообщает Служба новостей Центральной Азии





Саммит пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.





Сообщается, что Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.





Напомним, что первый государственный визит главы Узбекистана в Казахстан состоялся в марте этого года. По итогам переговоров в Астане был подписан солидный пакет двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, а также крупных коммерческих контрактов.





29 апреля 2017 года Шавкат Мирзиёев совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Нурсултаном Назарбаевым.



