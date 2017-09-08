Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан

8 сентября 2017, 15:52

Президент Узбекистана примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Саммит пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

Сообщается, что Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Напомним, что первый государственный визит главы Узбекистана в Казахстан состоялся в марте этого года. По итогам переговоров в Астане был подписан солидный пакет двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, а также крупных коммерческих контрактов.

29 апреля 2017 года Шавкат Мирзиёев совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Нурсултаном Назарбаевым.

Фото: centralasian.org.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...