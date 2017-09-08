Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан
8 сентября 2017, 15:52
Президент Узбекистана примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщает Служба новостей Центральной Азии.
Саммит пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.
Сообщается, что Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.
Напомним, что первый государственный визит главы Узбекистана в Казахстан состоялся в марте этого года. По итогам переговоров в Астане был подписан солидный пакет двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, а также крупных коммерческих контрактов.
29 апреля 2017 года Шавкат Мирзиёев совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Нурсултаном Назарбаевым.
Фото: centralasian.org.
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