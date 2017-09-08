Назначен заместитель председателя правления АО "Казконтент"

"Сегодня, накануне презентации нового интернет сезона, к нашей команде присоединился большой профессионал, человек проработавший много лет в информационном блоке страны. Представил коллективу нового заместителя председателя правления АО "Казконтент" Данияра Альжанова. Даке, іске сәт!" - сообщил Кочетов.

​Альжанов Данияр Бейсенгалиевич родился 31 марта 1985 года в городе Караганде.





В 2007 году окончил Карагандинской государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «история, основы права и экономики».





Стипендиант программы «Болашақ». В 2016 году закончил магистратуру Университета Лестера (Великобритания) по специальности "Управление человеческими ресурсами и обучение персонала».





​Свою трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве методиста-аналитика в отделе образования города Караганды. С 2008 года работал в Комитете по делам молодежи Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова.





​С 2010 года работал на разныx позицияx в социально-культурной сфере акиматов Осакаровского района, городов Шахтинска и Караганды, в управлении внутренней политики Карагандинской области.





​С 2012 года работает в системе Министерства информации и коммуникаций РК: эксперт управления печатных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.





С 2014 года - главный эксперт управления печатных СМИ и информационной работы на интернет-ресурсах Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.





С июля 2016 года - руководитель управления Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.



