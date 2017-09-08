Назначен заместитель председателя правления АО "Казконтент"
8 сентября 2017, 16:01
Им стал Данияр Альжанов.
В АО «Казконтент» новое назначение, передает Zakon.kz.
Сегодня председатель правления «Казконтента» Евгений Кочетов представил коллективу своего нового заместителя. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.
"Сегодня, накануне презентации нового интернет сезона, к нашей команде присоединился большой профессионал, человек проработавший много лет в информационном блоке страны. Представил коллективу нового заместителя председателя правления АО "Казконтент" Данияра Альжанова. Даке, іске сәт!" - сообщил Кочетов.
Альжанов Данияр Бейсенгалиевич родился 31 марта 1985 года в городе Караганде.
В 2007 году окончил Карагандинской государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «история, основы права и экономики».
Стипендиант программы «Болашақ». В 2016 году закончил магистратуру Университета Лестера (Великобритания) по специальности "Управление человеческими ресурсами и обучение персонала».
Свою трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве методиста-аналитика в отделе образования города Караганды. С 2008 года работал в Комитете по делам молодежи Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова.
С 2010 года работал на разныx позицияx в социально-культурной сфере акиматов Осакаровского района, городов Шахтинска и Караганды, в управлении внутренней политики Карагандинской области.
С 2012 года работает в системе Министерства информации и коммуникаций РК: эксперт управления печатных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
С 2014 года - главный эксперт управления печатных СМИ и информационной работы на интернет-ресурсах Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
С июля 2016 года - руководитель управления Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
АО «Казконтент» – один из крупнейших игроков в сфере интернет и медиа в Казахстане. Компания была создана в 2009 году, с запуска интернет проектов bnews.kz, kaztube.kz, baq.kz. Сегодня «Казконтент» сопровождает 8 сетевых проектов, в том числе 4 информационных и 4 тематических проекта: bnews.kz, baq.kz, primeminister.kz, strategy2050.kz и kaztube.kz, adebiportal.kz, el.kz, e-history.kz
Фото: Марат Игали
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