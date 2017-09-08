Программа оздоровления банковского сектора снизит зависимость банков от государственной поддержки

Программа оздоровления банковского сектора призвана обеспечить рынок устойчивыми финансовыми институтами и снизить зависимость банков от государственной поддержки. Об этом в интервью деловому порталу «Капитал» рассказал Директор департамента надзора за банками Национального Банка РК Олжас Кизатов, сообщает пресс-служба Национального Банка РК.

По его словам, Программа включает три направления.

Первое направление - поддержка Казкоммерцбанка - уже реализовано путем вхождения стратегического инвестора Халык банка: «Сейчас новый акционер будет определять стратегию развития Казкома. Мы видим, что по результатам этой сделки оба института остаются устойчивыми и с большим запасом выполняют минимальные требования. Со стороны Нацбанка эта сделка была полностью одобрена, и у нас очень позитивные ожидания относительно того, что Казком в среднесрочной перспективе станет устойчивым игроком».

Второе направление - это поддержка крупных, социально значимых банков, капитал которых составляет свыше 45 млрд тенге.

И третье - совершенствование текущего надзорного процесса, переход от формализованного к риск ориентированному надзору.

«По состоянию на 1 июля текущего года реальный уровень проблемных займов (NPL) достиг 10,7% от ссудного портфеля в начале года эта цифра составила 6,7%. Но, по нашим оценкам, реальный объем с учетом реструктурированных займов составляет 25% от общего ссудного портфеля банков, - отметил О. Кизатов, - очевидно, что если четверть кредитного портфеля составляют неработающие займы, это оказывает большое давление на капитал банков, требует дополнительных провизий и вливаний от акционеров банков, а также снижает возможность кредитования. Для решения этих проблемой Главой государства было поручено разработать Программу, которая бы позволила оздоровить банковский сектор».

О. Кизатов подчеркнул, что деньги, выделяемые в рамках Программы по оздоровлению банковского сектора, выделяются на возвратной основе. Для осуществления этой задачи создается дочерняя организация Казахстанский фонд устойчивости, который станет оператором и будет реализовывать механизм финансовой поддержки банков - участников программы.