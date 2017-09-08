В Казахстане повысят статус социальных работников

Известная еще с советских времен фраза о том, что кадры решают все, актуальна и сейчас. В самом деле, грамотно подобранный персонал - практически гарантия успеха в любом деле. Особенно осязаем вопрос правильной кадровой политики в системе социального обслуживания. И не случайно Министерство труда и социальной защиты населения в новой Концепции дальнейшей модернизации системы социального обслуживания отдельное внимание уделило кадровому вопросу.

Курируя весьма уязвимую сферу как социальная защита, невозможно не учитывать важность правильного выбора при подборе персонала.

Стоит отметить, что значимость имеют не только профессиональные навыки, но и человеческие качества. Ведь основная работа строится вокруг лиц, нуждающихся в поддержке, помощи: инвалиды, дети, осужденные, старики, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Однако без компенсаторного механизма, мотивирующего работников трудиться в столь непростой сфере, добиться безупречных результатов сложно. Не секрет, что профессия социального работника не входит в число престижных. Низкая оплата труда, отсутствие мотиваций и перспектив карьерного роста, а также контингент населения, с которыми работают чаще всего социальные работники, и послужили причиной столь невысокого мнения о столь нужном труде.

Все эти моменты были учтены при подготовке Концепции и предложена системная работа для повышения статуса соцработников, их роли, постоянного повышения квалификации, совершенствования кадрового обеспечения в целом.

Сегодня среди соцработников преобладают специалисты со средним профессиональным образованием, но предстоящая модернизация системы породит новые требования. Возникнет потребность в специалистах различного профиля с высшим образованием - социальных консультантах, психологах, специалистов в области педагогики, права, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, геронтологии.

Поэтому будут пересмотрены подходы к определению функциональных обязанностей и квалификационных требований к персоналу. В частности, должностные инструкции работников, оказывающих услуги на дому или в организациях, поддерживающих полустационарный режим работы, изменятся с учетом оказываемых ими видов услуг.

Пришло время уходить от устаревших штатных нормативов и стандартов к возможности гибкого планирования человеческих ресурсов и трудозатрат с учетом процедур и потребностей пациентов. То есть возможность планировать рабочий график с учетом потребностей, режима пациента, не теряя при этом в заработной плате.

Получит развитие и система непрерывного профессионального образования работников системы социального обслуживания. Для этого будут разрабатываться стандарты непрерывного профессионального образования с возможностью независимой оценки компетенций медицинских работников.

Кроме того, будут подготовлены профессиональные стандарты социальных работников на соответствие требованиям работодателей. Стоит отметить, в разработке примут участие местные исполнительные органы, а также поставщики услуг.

Для повышения квалификации каждые три года социальные работники будут проходить переподготовку на краткосрочных курсах, чтобы подтверждать сертификаты знаний, умений и навыков. Для социальных же работников, уже занятых в системе, предусмотрены краткосрочные курсы повышения квалификации.

Работа в системе социального обслуживания - дело непростое, требующее не только профессионализма, но и человеческого участия. Однако для поддержания стимула и усиления мотивации сотрудников, а также предупреждения преждевременного «выгорания» будет проведено совершенствование оплаты труда работников.

В частности, разработана система показателей результативности профессиональной деятельности специалистов. То есть оплата труда будет дифференцированной и зависеть от оценки навыков и умений специалистов, уровня профессиональной компетентности и качества выполнения должностных обязанностей. Рассматривается возможность предоставления социальным работникам социальной поддержки, особенно для молодых специалистов в сельской местности.

В качестве нематериальной мотивации также будут активно применяться предоставление возможности обучения за счет работодателя, обеспечение непрерывного карьерного и профессионального роста, поддержание благоприятной организационной культуры, безопасности и удобства рабочих мест.

Немаловажно, что также будет создана Единая база социальных работников. Где будет полная информация о квалификации социальных работников, видах оказываемых ими услуг, уровне их предоставления и результатах работы. Доступ к базе будут иметь все потребители услуг, что позволит им воспользоваться правом выбора социальных работников. Кроме прозрачности деятельности социальных служащих, это также создаст здоровую конкуренцию и окажет влияние на оплату их труда.

Планируется, что реализация озвученных в Концепции задач по модернизации системы, в частности кадрового обеспечения, станет поворотным моментом в истории социальной сферы страны. Откуда будет брать точку отсчета новое время, новые возможности для социальных работников. И недалек тот день, когда трудиться в системе соцобслуживания будет престижно и материально выгодно.