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В Жамбылской области проведена межрегиональная ярмарка вакансий

8 сентября 2017, 16:09

В ярмарке принимали участие все желающие.

Сегодня в городе Тараз во «Дворце молодежи» имени М.Уркумбаева состоялась межрегиональная ярмарка вакансий с участием представителей северных областей, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

На мероприятии принимали участие работодатели Восточно-Казахстанской, Северно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей, которые представили для жителей нашего региона свободные вакансии в сфере производства, образования, здравоохранения, государственного управления, сельского хозяйства и строительства.



Межрегиональная ярмарка вакансий прошла в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы.

На реализацию данной программы в текущем году из республиканского и местных бюджетов предусмотрено 9,8 млрд.тенге с охватом 14 475 человек.



На сегодня перечень всех поступивших свободных рабочих вакансий от северных работадателей своевременно направляются для дальнейшей работы во все городские/районные центры занятости населения области.

Также для обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой предусмотрено оказание содействия в добровольном переселении. Проводятся полномасштабные разъяснительные работы среди населения.

Следует отметить, что в результате проведенных разъяснительных работ по области 28 семей изъявили желание переселиться в Северный Казахстан, сейчас они проходят процесс оформления документов, более 50 семей на стадии принятия решения.



Государственная поддержка участников программы включает предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.

По итогам мероприятия со стороны 4 областей предоставлены предложения от 522 работодателей, более 1800 рабочих мест вакантны.



Вместе с этим, на ярмарке участвовали и местные работодатели, которые представили более 500 вакантных рабочих мест.

В ярмарке принимали участие все желающие. Для жамбылцев была организована раздача информирующих буклетов о трудоустройстве.
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области


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