Энергия людей будущего на выставке ЭКСПО 2017

Чем восхищались гости выставки и какие эмоции получили от ее посещения читайте в нашем фоторепортаже.

Казахстанцы теперь будут олицетворять лето 2017 года с выставкой ЭКСПО в столице нашей страны - Астане. За этот период выставку посетили миллионы наших граждан, а также очень большое количество гостей из многих стран мира, передает передает Zakon.kz





Несомненно, проведение столь значимого для Казахстана события - это большой шанс для всей страны стать более узнаваемой в мире, повысить свой престиж и завести много бизнес связей с партнерами из разных стран.





Президент Нурсултан Назарбаев отметил положительное влияние от проведения выставки ЭКСПО-2017 в Астане на столичный бизнес.





"Эффект этого дела… столько народу приехало. Все гостиницы Астаны заполнены. Бизнес сейчас, по-молодежному говоря, "кайфует" от этого. Много людей, гостиницы все полные, развлекательные заведения все заполнены. Масса народа, которая приехала, подняла бизнес. Поступления в бюджет города поднялись в несколько раз за это время. Но и это же останется на память у людей, что они были в Казахстане", — сказал Назарбаев.

Президент отметил, что журналисты должны знать, какое восхищение выражают столичные гости Астаной, Казахстаном и гостеприимством казахстанцев.

"Это было своевременное, очень выгодное для нас дело", — заключил Назарбаев.





Но в данном фоторепортаже мы бы хотели указать не только на прелести того, как проведение выставки повлияет на развитие бизнеса в Казахстане, но и на то, какие люди пришли ознакомится с ней. Какие эмоции испытывали и чем восхищались.





Большая часть гостей выставки ЭКСПО в Астане смогли оценить труд, вложенный в ее создание. Да и вопрос потраченных денег уже всплывает в разговорах народа все меньше.





В воскресенье, 10 сентября 2017 года, на территории выставочного комплекса состоится Церемония закрытия выставки . Не пропустите торжественный салют, который состоится в 21:15 вечера по времени Астаны.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 проходит в Астане в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тема Выставки – «Энергия Будущего» отвечает мировым глобальным вызовам современности в энергетическом секторе. В мероприятии принимают участие 115 стран и 22 международные организации, представляющие новые технологии в области альтернативных источников энергии.













