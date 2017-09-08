Назначен заместитель председателя правления АО «Казконтент»

В АО «Казконтент» новое назначение, передает Zakon.kz.

Сегодня председатель правления «Казконтента» Евгений Кочетов представил коллективу своего нового заместителя. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Сегодня, накануне презентации нового интернет сезона, к нашей команде присоединился большой профессионал, человек проработавший много лет в информационном блоке страны. Представил коллективу нового заместителя председателя правления АО «Казконтент» Данияра Альжанова. Даке, іске сәт!»- сообщил Кочетов.

Из соцсетей известно, что Данияр Альжанов учился в карагандинской школе-лицее №57, окончил КарГУ им.Е.А.Букетова, также учился в Университете Лестера (Англия).

АО «Казконтент» - один из крупнейших игроков в сфере интернет и медиа в Казахстане. Компания была создана в 2009 году, с запуска интернет проектов bnews.kz, kaztube.kz, baq.kz. Сегодня «Казконтент» сопровождает 8 сетевых проектов, в том числе 4 информационных и 4 тематических проекта: bnews.kz, baq.kz, primeminister.kz, strategy2050.kz и kaztube.kz, adebiportal.kz, el.kz, e-history.kz