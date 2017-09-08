Сагинтаев: Наследие ЭКСПO-2017 придаст импульс развитию мировой энергосистемы

На базе ЭКСПO-2017 международный центра технологий и инвестиций "Энергия будущего" позволит обеспечить сотрудничество с ООН и странами ОЭСР в целях перехода к «зеленой» экономике в регионе Центральной Азии.

Мы вносим свой вклад в гармонизацию мирового энергорынка. Однако для нас важна не только добыча энергоресурсов. Мы хотим сделать углеродную энергетику чистой, эффективной и экологически ответственной, сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе XI Евразийского форума KAZENERGY, передает передает BNews.kz





"На наших глазах разворачивается уникальный процесс к новой модели глобального энергетического рынка. Мы поддерживаем идею и важность устойчивого энергетического развития на основе баланса между экономическим развитием и сохранением экосистемы планеты. Здесь ключевой вопрос – как будут меняться энергетические стратегии стран в части использования всего спектра источников энергии. Прежде всего, в сфере альтернативных и возобновляемых источников", - заявил премьер-министр.





По словам главы правительства, переход к новой модели мировой энергосистемы не происходит линейно и равномерно по всему миру. Страны сталкиваются с новыми вызовами, которых ранее не было. Среди них стремительное развитие новых источников энергии.





"Необходимость построения качественно новой высокотехнологичной инфраструктуры и развитие интеллектуальной и киберфизической энергетики. Сохраняющийся энергодефицит в некоторых регионах мира подрывает их экономический рост и благосостояние населения", - продолжил он.





Как подчеркнул Сагинтаев, открытым остается вопрос безопасности при использовании новых рынков энергетики, связанных с водородом, ядерным синтезом, биотопливом и другими.





Между тем, Казахстан остается надежным поставщиком энергоресурсов для мирового сообщества.





"Мы вносим свой вклад в гармонизацию мирового энергорынка. Однако для нас важна не только добыча энергоресурсов. Мы хотим сделать углеродную энергетику чистой, эффективной и экологически ответственной. Поэтому мы внедряем высокие технологии в нефтегазовую сферу, боремся с изменением климата", - сказал он.





Вместе с тем, премьер-министр напомнил, что нельзя забывать о важности проблемы изменения климата. По его словам, выставка ЭКСПO-2017 показала, что будущее энергетики определяется уже сегодня.





"Представленные странами-участницами новые технологии, стратегии уже сегодня формируют новые рынки, трансформируют индустрию. Уверен, наследие ЭКСПO-2017 придаст импульс развитию мировой энергосистему и формированию новых моделей устойчивого развития глобальной энергетики. Мы поддерживаем ключевые инициативы ООН, Парижское климатическое соглашение, которое мы уже ратифицировали", - заключил он.





Напомним, что на базе ЭКСПO-2017 международный центра технологий и инвестиций "Энергия будущего" позволит обеспечить сотрудничество с ООН и странами ОЭСР в целях перехода к «зеленой» экономике в регионе Центральной Азии.





Программа XI Евразийского форума KAZENERGY направлена на обсуждение мировыми энергетическими компаниями вопросов и проблем, связанных с эффективным управлением устойчивыми источниками энергии, контролем над производством, хранением и использованием энергоресурсов, обеспечением доступа к источникам энергии, изменением климата и снижением выбросов углекислого газа, стимулированием использования альтернативных источников энергии, внедрением программ по энергоэффективности, «умной» энергетикой, инновационным развитием урановой и атомной отрасли.



