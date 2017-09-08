В ЕС предлагают фильтровать загружаемый интернет-контент

Эстония предложила ввести жесткие правила фильтрации контента в качестве альтернативы «налога на ссылки».

Организация Statewatch опубликовала документ из которого следует, что Эстония, являющаяся данный момент председателем Совета Европейского союза, подталкивает другие государства-члены ЕС к принятию более жестких правил фильтрации интернет-контента, аналогичных тем, которые применяются в Китае. Данное предложение выдвинуто в рамках обсуждения реформы Директивы ЕС об авторском праве.

Ранее в ЕС рассматривалась концепция так называемого «налога на ссылки», обязывающая владельцев сайтов платить небольшую сумму за каждую ссылку на сторонний источник, размещенную на ресурсе, если ссылка содержит контент, защищенный авторским правом. В частности, данная мера должна была затронуть новостные порталы. Предложение поддержали медиа-гиганты, но после жесткой критики от концепции отказались.

Первоначальная версия «налога на ссылки» была отклонена в июле 2015 года вместе с двумя другими крайне противоречивыми законами, которые должны были аннулировать лицензию Creative Commons (право на выпуск контента бесплатно или в качестве общественного достояния) и отменить «Свободу панорамы» (право делать фотографию предмета, защищенного авторским правом, без необходимости платить лицензионные сборы).

Согласно документу, Эстония предложила обязать сайты, позволяющие пользователям загружать контент, устанавливать «фильтры загрузки» для сканирования загружаемого содержимого и не допускать загрузку материалов, защищенных авторским правом. Основная проблема концепции «фильтров загрузки» заключается в том, что данная мера чрезвычайно интрузивна, так как web-сайтам придется сканировать все пользовательские загрузки, в том числе загруженные персональные данные.

Ряд европейских стран уже выразил обеспокоенность, что данная мера («фильтр загрузки») будет нарушать основные права человека, в частности право на самовыражение и защиту персональных данных. Также был поднят вопрос немалой стоимости такой технологии. Обсуждение данного предложения будет проходить 11-12 сентября 2017 года в рамках заседания Рабочей группы по вопросам интеллектуальной собственности.