О процедуре ликвидации юридических лиц

Управление разъяснительной работы ДГД по СКО разъясняет, что исполнение налогового обязательство (расчеты по налогам и другим обязательным платежам) ликвидируемого юридического лица по ситуациям регламентировано статьей 37 Налогового кодекса, и процедура ликвидации состоит в следующем:

Юридическое лицо-резидент в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщает об этом налоговому органу по месту своего нахождения.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемое юридическое лицо представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:

1) налоговое заявление о проведении документальной проверки;

2) ликвидационную налоговую отчетность;

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей, отчислении и взносов, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о проведении документальной проверки, до даты представления такого заявления.

В случае, если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления ликвидационной налоговой отчетности, представление такой очередной налоговой отчетности производится не позднее даты представления ликвидационной налоговой отчетности.

Документальная проверка должна быть начата налоговыми органами не позднее двадцати рабочих дней после получения налоговым органом налогового заявления ликвидируемого юридического лица.

После завершения документальной проверки ликвидируемое юридическое лицо одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) ликвидационный баланс;

2) справку банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов;

Указанные документы ликвидируемое юридическое лицо представляет в течение трех рабочих дней со дня завершения документальной проверки в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) отсутствие налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям;

2) отсутствие излишне уплаченных сумм налогов, платы и пеней;

3) отсутствие ошибочно уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов;

4) отсутствие превышения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, подлежащего возврату в соответствии со статьями 273 и 274 Налогового кодекса;

5) отсутствие неисполненного налогового заявления на проведение зачета и (или) возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней, взимаемых таможенными органами.

Также Налоговым кодексом предусмотрены особенности по исполнению налогового обязательства отдельными категориями юридических лиц при их ликвидации.

Ликвидация по результатам камерального контроля отдельными категориями

Особенности исполнение налогового обязательство (расчеты по налогам и другим обязательным платежам) ликвидируемого юридического лица по ситуациям регламентировано статьей 37-1 Налогового кодекса, и установлено для ликвидируемых юридических лиц, которые одновременно соответствует следующим условиям:

1) не является плательщиком налога на добавленную стоимость;

2) не применяет специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов;

3) не реорганизован или не является правопреемником реорганизованного юридического лица;

4) не включен в план налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков.

И применяется в отношении юридических лиц, соответствующих данным условиям, в течение срока исковой давности, установленного в статье 46 Налогового кодекса (5 лет), а также в отношении юридических лиц, период с даты, создания которых менее чем срок исковой давности.

Юридическое лицо в случае принятия решения о ликвидации одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета;

3) ликвидационную налоговую отчетность;

4) в случае постановки контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей, отчислении и взносов, по которым ликвидируемое юридическое лицо является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.

В случае, если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления ликвидационной налоговой отчетности, представление такой очередной налоговой отчетности производится не позднее даты представления ликвидационной налоговой отчетности.

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня получения налогового заявления о прекращении деятельности ликвидируемого юридического лица направляет запрос за период, в течение которого не проводилась налоговая проверка в отношении юридического лица, в пределах срока исковой давности:

1) в уполномоченные государственные органы - о представлении сведений о сделках с имуществом, подлежащим государственной регистрации, совершенных юридическим лицом, прекращающим деятельность, а также о его имуществе по состоянию на дату получения запроса налогового органа;

2) в таможенные органы - о представлении сведений о внешнеторговых сделках, совершенных юридическим лицом, прекращающим деятельность, а также о подтверждении отсутствия задолженности по таможенным платежам и налогам на дату получения запроса налогового органа;

3) в банки и (или) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, - о представлении сведений об остатках и движении денег на банковских счетах юридического лица, прекращающего деятельность, на дату получения запроса налогового органа.

Сведения по запросам налогового органа, подлежат представлению не позднее двадцати рабочих дней со дня их получения.

Налоговый орган в течение десяти рабочих дней со дня получения всех сведений, осуществляет камеральный контроль и составляет заключение в порядке, установленном Налоговым кодексом.

В заключении отражаются результаты камерального контроля и состояние расчетов по налогам и другим обязательным платежам, отчислении и взносов.

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля ликвидируемому юридическому лицу не позднее пяти рабочих дней с даты получения заключения вручается уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в порядке, установленном главой 84 Налогового кодекса.

Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется ликвидируемым юридическим лицом в порядке, установленном статьей 587 Налогового кодекса.

В случае неисполнения уведомления и (или) несогласия налоговых органов с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого юридического лица проводится документальная налоговая проверка.

Ликвидируемое юридическое лицо одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) ликвидационный баланс;

2) справку банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов.

Документы представляет в течение трех рабочих дней со дня получения заключения по результатам камерального контроля в случае отсутствия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

В случае наличия нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, налоговой задолженности, задолженности по обязательным взносам и отчислениям, представляет указанные документы в течение трех рабочих дней с даты погашения налоговой задолженности, задолженности по обязательным и отчислениям при условии устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

После представления этих документов, налоговый орган направляет государственному органу, осуществляющему государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по ликвидируемому юридическому лицу в порядке и сроки, установленные статьей 598 Налогового кодекса.

Ликвидация по результатам аудиторского заключения по налогам отдельными категориями

Исполнение налогового обязательство (расчеты по налогам и другим обязательным платежам) отдельными категориями ликвидируемых юридических лиц по ситуациям регламентировано статьей 37-2 Налогового кодекса, и устанавливает особенности процедуры ликвидации для ликвидируемых юридических лиц, которые одновременно соответствует следующим условиям:

1) общая сумма совокупных годовых доходов с учетом корректировок ликвидируемого юридического лица за период срока исковой давности, установленного статьей 46 Налогового кодекса, составляет не более 120 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

2) имеют в наличии аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией не более чем за двадцать календарных дней до даты предоставления в налоговый орган налогового заявления о прекращении деятельности.

При этом, если по результатам аудиторского заключения по налогам возникают обязательства по исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей, отчислении и взносов, такие обязательства подлежат исполнению ликвидируемым юридическим лицом, в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем вручения аудиторской организацией аудиторского заключения по налогам такому налогоплательщику.

Юридическое лицо-резидент в случае принятия решения о ликвидации одновременно представляют в налоговый орган по месту своего нахождения:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета;

3) ликвидационную налоговую отчетность;

4) аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией;

5) в случае постановки контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей, отчислении и взносов, по которым ликвидируемое юридическое лицо, является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.

В случае, если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления ликвидационной налоговой отчетности, представление такой очередной налоговой отчетности производится не позднее даты представления ликвидационной налоговой отчетности.

Налоговый орган не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов, обязан осуществить камеральный контроль в порядке, определяемом статьей 586 Налогового кодекса.

В случае выявления налоговыми органами нарушений по результатам камерального контроля, вручается уведомление об устранении нарушений.

Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется ликвидируемым юридическим лицом, в порядке, установленном статьей 587 Налогового кодекса.

Уплата (перечисление) налоговой задолженности, задолженности по обязательным взносам и отчислениям производится налогоплательщиком не позднее десяти календарных дней со дня исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

В случаях неисполнения уведомления и (или) несогласия налоговых органов с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого юридического лица налоговым органом проводится документальная налоговая проверка по фактам и обстоятельствам, выявленным в отношении такого налогоплательщика, которые послужили основанием для назначения данной проверки.

В случаях исполнения положений, установленных в пунктах 4, 5 и 6 статьи 37-2 Налогового кодекса, и отсутствия налоговой задолженности, задолженности по обязательным взносам и отчислениям, а также при условии устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, проведенного налоговым органом, ликвидируемое юридическое лицо одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) ликвидационный баланс;

2) справку банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения выше указанных документов при условии отсутствия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

В случаях наличия нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, налоговой задолженности, задолженности по обязательным взносам и отчислениям, ликвидируемое юридическое лицо представляет документы в течение трех рабочих дней с даты погашения налоговой задолженности, задолженности по обязательным взносам и отчислениям при условии устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

После налоговый орган направляет государственному органу, осуществляющему государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным взносам и отчислениям по ликвидируемому юридическому лицу в порядке и сроки, установленные статьей 598 Налогового кодекса.

Обращаем внимание на преимущество ликвидации по данной норме для налогоплательщика, которое заключается во избежание административной ответственности в случае доначисления по результатам аудиторского заключение, которые предусмотрены при доначислении налоговой проверкой согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях».